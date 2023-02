Ääremaastumine toimub ka valdade sees

Enamikus Eesti valdades on elanike arv viie aasta jooksul vähenenud, tõdeb OÜ Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv.

Haldusreformijärgsel Läänemaal on elanike arv vähenenud 350 inimese võrra, suurim on langus olnud Haapsalu linnas, kus elanikke on viie aasta tagusega võrreldes 410 võrra vähem. 30 inimesega on plussis Vormsi ja Lääne-Nigula vald.

Eesti 79 omavalitsusest on elanike arv kasvanud 32s (40,5 protsenti omavalitsustest). „Olukord on keerulisem seal, kus tegemist hõreasustusega – seal on üha suurem oht ääremaastumiseks,” kirjutas Noorkõiv Maalehes.

Haldusreformile järgnenud aastatel 2018–2023 on Eesti elanike arv rahvastikuregistri andmetel kasvanud 13 491 inimese võrra ehk 1 protsent. Kuigi elanike arv tervikuna kasvas, ei tähenda see, et kasvust saavad osa kõik piirkonnad. Kasvupiirkonnad on Noorkõivu sõnul Harju-, Tartu- ja Pärnumaa.

