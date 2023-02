Juhtkiri: jahita ei saa

On jaht hobi või majandustegevus, aga jahti on inimesed läbi aegade pidanud. Kas saaks ilma? No et laseme metsloomadel omaette elada ja ise enda arvukust reguleerida? Linnast vaadates võib see ju nii tunduda, aga maainimene oma igapäevases elus tajub, et isevoolu teed asjad minna ei saa, sest ilma toeta ei püsiks meie metsad ega ka mitte põllumajandus. Piiramata põdrajärelkasv pistab pintslisse kuuse- või männinoorendikud. Metssead, kui nende arvukusele piiri ei panda, võivad korraga üles võtta põllu jao kartulit või hävitada hoolega rajatud noore karjamaa. Paraku on jaht ainuke võimalus neid asju kontrolli all hoida.

