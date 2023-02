Endla Teater tuleb 1. märtsil Haapsallu ja pakub vaatamiseks naerutavat mõrvakomöödiat „Hotell laibaga“. See on humoorikas lugu, kus mõrvarite eneseabigrupi viis liiget – endine baaridaam Pretty, koleeriline kokk Horst, idealistlik Jayashree, koristamisraevus Ingolf ja hajevil Tädike – sööstavad oma elu suurimasse seiklusse. Nad avavad hotelli Õnnelik Viis, millele loodavad hotelliliidult saada viis tärni. Avamisärevusele lisab vürtsi tõsiasi, et hotelli esimesteks külastajateks on eneseabigrupi endine psühholoog ja tema abikaasa, aga tõeliselt läheb olukord üle käte siis, kui tärnide arvu üle otsustava inspektori saabudes avastatakse fuajeest laip. Järgneb tempokas peitusemäng, kus igaüks on mõrvarina kahtluse all, kuid ühise eesmärgi nimel tuleb siiski kokku hoida!

Foto Mats Õun

Lavastuses mängivad Carita Vaikjärv, Kadri Rämmeld, Priit Loog, Lii Tedre, Ireen Kennik, Fatme Helge Leevald, Tambet Seling, Indrek Taalmaa. Lavastaja Enn Keerd.