Metsküla kool võitleb eluõiguse eest

Rahahädas Lääneranna vald valmistab kinniste uste taga ette koolivõrgu reformi, mis ähvardab sulgeda elujõulise Metsküla kooli.

„Küsimus on selles, kas meil peab igas piirkonnas olema kool,” ütleb Lääneranna vallavanem Ingvar Saare. On neljapäeva õhtu, akende taga lõõtsub kõle talvetorm. 170aastase Metsküla kooli saal on kooli päästma tulnud rahvast tuubil täis – lastevanemad, vilistlased, külaelanikud, õpetajad. Sokkide väel vallavanem seisab Metsküla kogukonna ees, et selgitada. Arutada, nagu ta ise ütleb. Kinniste uste taga ringlevates paberites seisab, et 2023. aasta 1. septembrist tegutseb Metsküla erakoolina.

