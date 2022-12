Juhtkiri: rahva rahaga kosja

Siseminister Lauri Läänemetsa (SDE) kooli-lasteaiarahast pudenenuks 100 000 eurot ka Läänemaale, täpsemalt Ristile, aga ministri plaan läks luhta. Riigikontrolörilt märgukirja saanud rahanduskomisjon tõmbas Läänemetsa ettepanekutele jagada lasteaedadele-koolidele riigieelarvest miljoneid eurosid kriipsu peale, sest lasteaiad ja koolid pole siseministri asi. Nende eest vastutab haridusministeerium.

Otsust jagada riigieelarvest miljoneid eurosid just haridusse pole siseminister põhjendanud, välja arvatud mingi segane jutt kokkuleppest, mille koalitsioon justkui sõlmis. Igatahes teatas riigikogu liige ja kunagine Hiiumaa vallavanem Reili Rand (SDE) septembris kunagisele riigikogu liikmele ja Lääne-Nigula vallavolikogu esimehele Neeme Suurele (SDE), et koalitsioon leppis kokku jagada regionaalseteks investeeringuteks veel raha. Selle peale pani Suur kokku nimekirja. Sinna kuulusid Risti kool, Palivere Pikajalamägi, Taebla kooli staadion ja Haapsalu raudtee osana Ellamaa viadukt.

Läänemaale liikus info kokkuleppest parteiliini pidi. Parteiliini pidi jõudis see ka sotside ministrini, kes jagas raha kohalikesse omavalitsustesse, kus on võimul sotsid. Lääne-Nigula valda ja Ristit võiks pidada õnnelikuks erandiks, aga ei saa. Sotsid seal ei valitse, aga seal elab Läänemaa sotside esimees, sotsist keskkonnaministri Madis Kallase nõunik ja märtsis riigikokku kandideeriv Suur, kes on sotside suurim lootus Läänemaal. Ja liikunukski siseministeeriumi alt 100 000 eurot maksumaksja raha Ristile – sotside ministri lahke otsusega ja kolm kuud enne valimisi. Kooli heaks.

1913. aastal – üle saja aasta tagasi – pani Eduard Vilde kirja surematu dialoogi. Vana Westmann, käed vaheliti, uriseb: „Sa tuled minu tütrele mu oma varaga kosja?” Millele Piibeleht vastab silmagi pilgutamata: „Ja, mul endal es ole.” Sotsid kavatsesid Ristile rahva rahaga kosja tulla nagu Piibeleht.