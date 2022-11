Universaalteenus laieneb kohalikele omavalitsustele

Riigikogu võttis täna vastu kohalikele omavalitsusüksustele universaalteenuse hinnaga elektrienergia müüki võimaldava elektrituruseadust muutva eelnõu.



„Universaalteenus on taganud praeguseks juba sadadele tuhandetele tarbijatele stabiilse elektrihinna. Vastu talve on börsihinnad taas tõusuteel, just sellises olukorras aitab börsivälist hinda pakkuv universaalteenus,“ lausus ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan.

Universaalteenust saavad kasutama hakata kõik kohaliku omavalitsuse üksuste ametiasutused nagu valla- ja linnavalitsused, osavalla- ja linnaosavalitsused ning ühisametid. Lisaks kohalike omavalitsuste hallatavad asutused, näiteks koolid, muuseumid, raamatukogud, rahvamajad ja spordiklubid.

Kuna omavalitsused on riigihankekohuslased, siis tuleb ka universaalteenuse hinnaga elektri ostmiseks läbi viia riigihange. Kui omavalitsus soovib universaalteenusele üleminekuks praegu kehtiva lepingu lõpetada, siis tuleb seda teha vastavalt lepingus sätestatud tingimustele.

Universaalteenust saavad kohalikud omavalitsused kasutama hakata pärast seadusemuudatuse jõustumist. Eeldatavasti avaneb see võimalus 1. detsembril. Kohalikud omavalitsused saavad universaalteenust kasutada kuni 30. aprillini 2026. aastal.

Juba varasemast saavad universaalteenust kasutada kodutarbijad, mikro- ja väikeettevõtted, füüsilisest isikust ettevõtjad, mittetulundusühingud ja sihtasutused.