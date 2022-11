Läänemaal tuleks eemaldada veel kuus punamonumenti

Täna avalikustas suvel riigikantselei juurde loodud töörühm Eestis paiknevate mälestusmärkide ja hauatähiste kaardistamise ning hindamise tulemustest.

Nimekirja on kantud 223 mälestusmärgi seas on 11 Läänemaal ja 10 Lääneranna vallas asuvat punamonumenti ja -mälestuskivi. Iga mälestusmärgi kohta andis komisjon soovituse, kas see eemaldada või mitte. Sõjahaudade puhul on teinud komisjon ettepaneku punamonument eemaldada ja asendada neutraalse hauatähistega. Neutraalse hauatähise töötab komisjoni juures tegutsenud töörühm välja.

