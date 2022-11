Haapsalu tantsuharrastajaid kummitab ruumipuudus

Ehkki tantsutreeningute läbi viimiseks on Haapsalus praegu kümmekond saali, on enam kui poolel tuhandel tantsijal ruumidest puudus.

„Iga hooaja algul on mõnevõrra ärevust sellega, kes kus treenida saab. Tavaliselt rahuneme siis maha, kui kõik endale kohad leiavad,“ ütles rahvatantsujuht Malle Õiglas. Ta lisas, et algkoolilapsed mahuvad ilmselt kõik tantsima, keerulisem on täiskasvanud tantsijatega, keda on samuti palju.

Rahvatantsuentusiast ja Haapsalu põhikooli õpetaja Liia Leesi sõnul on prooviruumid Haapsalus suur murekoht. „Põhikooli uues majas saali ei ole, on aatriumid. Aatriumis, kus proove oleme teinud, on pool põrandat selline, kus lava saab üles tõsta. Seal ei julge tantsida ega hüpata,“ ütles Lees.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!