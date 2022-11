Apteeker hoiatab: talvel nabapluuse ja õhukesi tenniseid kandes teed oma tervisele karuteene!

Südameapteegi farmatseut Tuuli Reiman ütleb, et kuigi mood ja rahvatervis tunduvad esmapilgul üksteisest väga kaugel olevad teemad, siis tegelikult võivad mõned moetrendid meie tervist väga tugevalt mõjutada. Millised tänased moesuunad meie tervisele ohtu kujutavad?

Eesti kliima pakub mõnusaid sooje ilmasid vaid mõned kuud aastas. Moekaid riideid tahaksid inimesed aga kanda aasta ringi. Lühikesed joped ja nabapluusid, lõhkiste põlvedega ning pahkluid paljastavad püksid ja jalanõud võivad küll olla trendikad, kuid panevad põntsu meie tervisele. Eriti selgelt paistab see välja perearstidele, kes peavad hakkama põiepõletikke ravima niipea, kui moodi tulevad naba paljastavad joped. Valutavate liigestega pöördutakse apteeki ja arsti juurde aga siis, kui mood soosib katkiste pükste ja õhukeste tenniste kandmist.

Kui keha tegeleb enda soojendamisega, ei võitle ta efektiivselt haigustekitajatega

Kõige suurem soojuse kadu toimub inimkehas pea kaudu. Järgmine haavatav koht on jalad ja pahkluud. Oluline on hoida jalad soojas ja kuivad. Külmadest ja märgadest jalgadest võivad alguse saada paljud tervisehädad alustades kõige lihtsamast külmetusest ning lõpetades kopsupõletiku, põiepõletiku, neeruhaiguse ja erinevate viirushaigustega. Märkimata ei saa jätta ka liigesepõletikke, vigastusi ja hullemal juhul isegi naha külmumist.

Kellelgi meist ei meeldi jääda igapäevatoimetustest kõrvale või jätta ära mõnda olulist sündmust sellepärast, et oleme külmetanud ja külge saanud mõne ebameeldiva tõve. Selleks, et meie immunsüsteem saaks oma rolli täita ja haigustega võidelda, on oluline tagada kehale sobilikud tingimused. Üheks olulisemaks tingimuseks ongi sobilik temperatuur – liikudes külmakraadidega õues, peaksid käed-jalad ja pea olema kaetud, et keha ei peaks samaaegselt viirustega võitlemisele kulutama lisaenergiat enda soojendamiseks.

Liigesed on ühed olulisemad kohad meie kehas, tänu millele me üldse liikuda saame. Kui mõni liiges satub löögi alla, on meie igapäevased toimetused kohe vähemal või suuremal määral häiritud. Kui liigeseid ei hoita soojas, võivad need hakata valutama. Valud võivad ilmneda kohe või alles mitme aasta pärast. Põlvedes ja hüppeliigestes asuvad nii lihased, kõõlused kui ka liigesevaheline vedelik. Keha tavapärasel temperatuuril on tagatud nende normaalne olek, et pidada vastu liikumisele ja pingutusele. Temperatuuri alanemisel muutuvad aga lihased liigeste küljes jäigaks, liigesvedelik muutub paksemaks ega toeta täisväärtuslikult liigeste tööd. Seetõttu on ka enne spordi tegemist soovitatav teha soojendust, et lihased ja liigesed taluksid koormust. Igapäevaseks toimimiseks on meil samuti liigestele sobiv keskkond vaja tagada, et me ei vigastaks end joostes bussi peale või tehes igapäevast jalutuskäiku.

Seetõttu panen kõigile südamele, et nüüd, mil ilmad on läinud talvisemaks, peaksime alati enne väljaminekut heitma pilgu termomeetrile ning end vastavalt riietama. Jaheda ilmaga tuleks kanda pikki sokke ja kõrge säärega saapaid – sinu liigesed tänavad sind selle eest hiljem! Vajadusel tuleb pähe panna müts, kaela sall ja kätte kindad. Ärgem unustagem, et elame ikkagi põhjamaal!