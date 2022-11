Pikajalamäe nõlvaehitus teeb mäest laskumise tasuliseks

Fotod: Urmas Lauri

Aastavahetuseks peab ehitaja Paliveres Pikajalamäel lumerõnga- ja kelgunõlva ehitamisega ühele poole saama.

Eilseks oli Harjase OÜ umbes neljandiku nõlva täiteks vaja minevast pinnasest kohale vedanud ja laiali laotanud. Kui ilma peab, suudab ehitaja nõlva lepingus määratud ajaks valmis saada.

„Eestis on kõigil töödel kaks tähtaega, need on jõulud või jaanipäev,” ütles Harjase OÜ omanik Alvar Nurm Lääne Elule. Harjase OÜ on Pikajalamäel toimetanud juba üle kümne aasta. „Juurdepääsutee ehitasime kevadel 2011,” meenutas Nurm. Nagu ta end tutvustades ütles, on ta nii omanik, kamandaja, käsutaja, töömees kui ka remondimees.

