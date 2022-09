Seitse Lääne ringkonna naiskodukaitsjat said staažimärgi (täiendatud)

Laupäeval, 3. septembril tähistas Naiskodukaitse organisatsioon oma 95. aastapäeva. Paides Wittensteini tegevusmuuseumis peetud aastapäeva tähistamisel anti Tartu ringkonna naiskodukaitsjale Eda Leolale pidulikult üle organisatsiooni üks kõrgematest tunnustustest – Liiliaristi III klassi teenetemedal, mida antakse välja tegevliikmetele eeskujuliku teenistuse eest organisatsioonis. Samuti jagati taas staažimärke neile, kes on Naiskodukaitse liikmed olnud juba enam kui 25 aastat.

Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming meenutas oma aastapäevakõnes viimase paari aasta meeletut tempot ning naiskodukaitsjate kriiside lahendamisesse panustamisi. “Viimaste aastate kriisid on andnud meile palju praktikat, oleme saanud end testida ning hankinud üksjagu kogemusi, kuidas organisatsioonina olla veel tõhusamad ning seeläbi tagada abi seal, kus seda kõige enam vajatakse. Loodan, et sarnaseid õpikogemusi on saanud ka meie partnerid,” sõnas Tooming.

Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi tänas naiskodukaitsjaid nende pühendumuse, entusiasmi ning mitmekülgselt riigi toetamise eest erinevates kriisides. Ka siseminister Lauri Läänemets rõhutas Naiskodukaitse olulisust.

Kaitseminister Hanno Pevkur lisas, et naiskodukaitsjad on taasloomisest alates ettevaatavalt ja järjepidevalt arendanud oskusi kriisis hakkamasaamiseks. Nii on loodud äpp „Ole valmis!“, korraldatakse ohutuskoolitusi ning toetatakse oma teadmistega teisi asutusi, et riik oleks kriisideks valmis.

Naiskodukaitse aastapäeva tähistamisel jagati juba traditsiooniliselt ka staažimärke ehk tunnustati neid liikmeid, kes on järjepidevalt väärtustanud Naiskodukaitse põhimõtteid ja võimaluste piires osalenud organisatsiooni tegevuses ning seda juba enam kui 25 aastat. Sel aastal said pronksstaažimärgi 33 naiskodukaitsjat, kes on kõik liitunud organisatsiooniga enne 1998. aastat.

Lääne ringkonna staažikad liikmed

Mare Laide on pikaajalise kogemusega ja kindlakäeline juht, kes on jõudnud oma naiskodukaitsja karjääri jooksul palju teha. Näiteks on ta olnud kokku lausa 9 aastat Lääne ringkonna esinaine, käinud toitlustamas mitmel laulu- ja tantsupeol, sammunud kahel aastal Võidupüha paraadil Naiskodukaitse kompanii eesotsas, kuid kokku osalenud üldse 13 paraadil üle Eesti. Ta juhib Lääne formeerimiskeskuse tööd ning on hinnatud organisatsiooniõpetuse ning laskeinstruktor. Mare tunneb väga hästi vabatahtliku töö eripärasid ning oskab motiveerida inimesi raskustest läbi minema. Mare toetamisel on Lääne ringkond koos kohaliku harrastusteatriga taaselustanud Haapsalu raudteejaamas nii märtsi- kui ka juuniküüditamise tragöödiat, mis on lasknud tunnetada isamaa rasket ajalugu. Mare on auastmelt leitnant ja osalenud aktiivselt ka Kaitseliidu väljaõppeüritustel. Teda on tunnustatud Naiskodukaitse Liiliaristi III klassiga ja Kaitseliidu teenetemedali I klassiga.

Heneli Leesik on Lääne ringkonna liige 1997. aastast. Ta on täitnud oma vabatahtlikku kohust koos ema Tiina Leesiku ja tädi Pille Porniga, kes olid Lääne ringkonna taasasutajad.

kuulub Naiskodukaitsesse 1997. aastast. Aili on läbinud kõik baasväljaõppe moodulid ning panustab organisatsioonis just kultuurilise poole pealt ja on abiks toitlustamistel. Teda on tunnustatud Kaitseliidu teenetemedali III klassiga. Maie Neštšadim on Risti jaoskonnas 1997. aastast. Ta on läbi aegade olnud suureks eeskujuks paljudele Lääne ringkonnas tegutsevatele juhtidele. Maie toetav ning julgustav hoiak aitas nii mõnelgi naisel võtta juhi rolli organisatsioonis. Maie on ise olnud Risti jaoskonna esinaine ja teinud aktiivselt koostööd Kaitseliidu Risti malevkonnaga. Teda on tunnustatud Naiskodukaitse Liiliaristi IV klassiga ning Kaitseliidu teenetemedali II klassiga.

Aive Küünarpuu on leidnud organisatsioonis oma koha ja tihti võib teda näha just toitlustamas, lisaks on ta tegutsenud ka revisjonikomisjonis. Aive pakatab huvitavatest ideedest ja aitab neid ka ellu viia. Ta on läbinud instruktori kursuse ning aitab ringkonnas korraldada baasväljaõppe ohutushoiu moodulit. Teda on tunnustatud Naiskodukaitse Liiliaristi IV klassiga, Kaitseliidu teenetemedali III klassiga ning Põrgupõhja teeneteristiga.

Allikas: naiskodukaitse.ee