MAFFil esilinastub Lihulast pärit Remek Meeli film Emajõe-Suursoost

Tänavu 20aastaseks saaval Matsalu filmifestivalil esilinastub Lihulast pärit Remek Meeli täispikk dokumentaalfilm „Suur soo” – linateos soosaarele elama läinud mehest.

Matsalu loodusfilmide festivali juhi Silvia Lotmani sõnul pidi film esilinastuma juba mullu, kuid ei saanud valmis. Intervjuus Lääne Elule märkis Meel pooleliolevat filmi „Suur soo” juba nelja aasta eest. „Nüüd see esilinastub,” ütles Lotman.

„Suur soo” vestab loo Emajõe-Suursoost, üüratust deltasoostikust, mis elab varjatult ja omasoodu, aga võib pelgupaika ja eluaset pakkuda ka inimesele. 30 aastat tagasi linna ja oma senise töö sinnapaika jätnud Vello elatub Emajõe-Suursoo kõige kaugemal saarel mesindusest ja jahipidamisest ning tema elu kulgeb aastaaegade rütmis. „Huvitav persoon, keda muidu ei märka,” ütles Lotman.

Emajõe-Suursoo on Meeli paelunud varemgi. 2015. aastal valmis „Emajõe veemaailm” – täispikk dokumentaalfilm, kus osales ka tema toona viieaastane poeg. Meeli esimene täispikk dokumentaalfilm „Eesti loodus: Alam-Pedja” pärjati aga juba 2013. aastal Matsalu festivalil parima operaatoritöö eest.

„Suur soo” võistleb inimese ja looduse kategoorias. Lotmani sõnul läbisid võistlema pääsenud filmid ülitiheda konkursisõela. „Rebimine oli kõva,” ütles Lotman. Festivalile saadeti üle tuhande filmi, millest 21.–25. septembril Lihulas näeb 60 linateost. Võistlema pääses 23 filmi inimese ning inimese ja looduse kategoorias. Lotman märkis, et ühtegi Vene ja Valgevene filmi festivalil ei näe, küll aga on kavas Ameerika ukrainlannast režissööri film ühest Ukrainas nõukogude ajal reostatud veekogust.

Festivali avafilm näitab ahmide elu – kuidas ahmiema elab ja oma poegi kasvatab. Soome põlisasukat ahmi ehk kaljukassi võib kohata ka Eesti looduses harva eksikülalisena. Ometi on ahmid arvatud Eesti loomastiku hulka ja võimalik, et mõnes varjatumas paigas on nad siin isegi püsivalt kanda kinnitanud.

Iga-sügisene Matsalu filmipidu saab tänavu 20aastaseks. „Plaanime tordi teha,” ütles Lotman. Festivalimelu tuuakse seekord Lihula kultuurimaja seinte vahelt ka välja – kultuurimaja ja Lihula mõisa vahele. Fotonäitused on mööda Lihulat laiali – kohvikutes, bussijaamas, Tapamaja galeriis jm.