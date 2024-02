Metsküla lapsevanemad: võitleme õigluse eest edasi

Kuigi Tallinna halduskohus andis teisipäeval õiguse kohalikule omavalitsusele, läksid Metsküla lapsed järgmisel hommikul kooli nagu ikka.

„Tunnid algasid kell kaheksa nagu tavaliselt,“ ütles Metsküla koolijuht Pille Kaisel Lääne Elule. Päev ise oli küll veidi teistsugune: Kaisel käis kolme õpilasega piirkondlikul matemaatikaolümpiaadil Pärnu-Jaagupis, aga ainevõistlusedki on Metsküla laste igapäevaelu osa. Neid on võidetud igal aastal ja küllap võidetakse ka tänavu, kuigi kool on vallavolikogu otsusega suletud ja kohus leidnud, et kohalikul omavalitsusel oli selleks õigus. „Kõik on nii, nagu poleks eilset päeva olnudki,“ ütles Kaisel.

