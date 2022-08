Ole valvel! Nutikad robotniidukid võivad sattuda väga kummalistesse õnnetustesse

Aias omapäi toimetavate robotniidukite populaarsus on hüppeliselt tõusnud ning sellega seoses on kasvanud ka nendega seotud õnnetuste hulk. Omanikud ei oska veel arvestada kõikide murekohtadega, mis nutikaid koduabilisi koduaias ohustavad, mistõttu võivad kahjud osutuda tuhandetesse eurodesse, ütleb Seesami varakindlustuse tootejuht Dagmar Gilden.

„Levinum õnnetus on avarii – omapäi toimetavat pisikest masinat lihtsalt ei märgata ning külalised ja ka pereliikmed ise sõidavad niidukitest kogemata üle. Näiteks tagurdas üks kindlustusvõtja sõidukiga niidukile otsa, mille remondiga seotud kulud ulatusid 2700 euroni. Selliste olukordade vältimiseks võiks külalistele mainida, et hoovis toimetab robot või piirata roboti liikumisala nii, et tal poleks võimalustki sissesõiduteele sattuda,” soovitab Gilden. Samuti võiks pereliikmed enne auto käivitamist ise veenduda, et niiduk kogemata auto alla pidama jäänud ei ole.

Tihtilugu kiputakse ka unustama, et niiduk ei talu niiskust. Vihmase ilma korral tasuks koduabiline kindlasti tuppa tuua ning pärast suuremat sadu jälgida, et talle ette nähtud ala peale ei jääks suuri lompe, kuhu masin ennast kinni sõita võiks. „Kindlasti tuleb roboti liikumisele piirangud seada koduaias olevate suuremate veekogude (basseinid, tiigid) ümbruses, et viia miinimumini risk, kus masin vette kukub ja upub,“ õpetab kindlustaja.

Ka äike teeb niidukitele palju kurja. On olnud juhtumeid, kus äikesega kaasnev voolukõikumine on niiduki rivist välja löönud. Kahjude vältimiseks tuleks niiduk ja laadimisjaam vooluvõrgust äikeseohu korral lahti ühendada.

Kuigi muruniitmise hooaeg alles algas, on kindlustaja sõnul sagenenud juba ka robotniidukite vargused. Need usinad abilised on pikanäpumeeste saagiks langenud nii terrassil seistes kui ka keset niitmist hoovis. Varguste vältimiseks soovitab kindlustaja panna roboti tööle siis, kui pererahvas kodus ning kindlasti tasub niiduk viia võõraste pilkude eest ööseks garaaži või kuuri.

Kindlustuse mõttes kuuluvad nutikad koduabilised koduse vara hulka. “Kuna sõltuvalt kodukindlustuse pakkujast ja kindlustuskaitsetest on tingimused erinevad, tasub alati veenduda, et nutiabilised oleksid samuti kindlustatud,” lisab Gilden ja tuletab meelde olulisemad nüansid nutiroboti eluea pikendamiseks.

Puhasta, aga mitte survepesuriga

Aeg-ajalt tasub robotniidukit ka puhastada, kindlasti tuleb põhjalikum puhastuskuur teha enne masina talvekorterisse panekut. Niidukit ei sobi kindlasti pesta survepesuriga! See võib vee läbi tihendi suruda või kahjustada niiduki õrnemaid osi. “Puhastamiseks sobivad tootjate esindajate sõnul näiteks pehmemad harjad, suruõhk või lihtne niiske lapp, millega põhi ja masina korpus hoolikalt üle käia. Lisaks võiks puhastada ka laadimisjaama,” soovitab Gilden.

Lae aku täis

Niidukit pikemaks ajaks seisma jättes soovitavad tootjad robotniiduki aku täis laadida. Samamoodi tuleks aku laadimisest alustada ka suvehooaja alguses, et masin talveunest taas üles äratada.

Käi hoolduses

Et niidukil oleks pikk eluiga, peaks selle korra aastas viima ka hooldusesse, kus kontrollitakse masin üle ja viiakse läbi tarkvarauuendus. “Hooldus soovitatakse läbi viia sügistalvisel perioodil, aga tegelikult võib seda edukalt ka kevadhooaja alguses teha,” soovitab Gilden.

Robot külma ei armasta

Lisaks tasub meeles pidada, et niidukit soovitatakse hoida pigem soojemates ruumides – külma ja miinuskraade need seadmed ei armasta.