Spetsialistid soovitavad: kuidas osta aiatehnikat, kui raha napib?

Iga aiaomanik peab aeg-ajalt soetama uusi aiatööriistu, millega hoovi korras hoida. Spetsialistid annavad nõu, kuidas erinevat aiatehnikat osta, kui vaba raha napib.

Bauhofi aiatehnika tootejuhi Alvar Valendi sõnul alustab uus hooviomanik aiatehnika valikut muruniidukist, mis erinevas variatsioonis pea igas majapidamises vajalik on. Käsiniidukist murutraktorini, sisepõlemismootorist akutehnoloogiani – mõtlemisainet on nii algajal, kui juba staažikal aiaomanikul.

Niidukitele järgnevad trimmerid, murukäärid ja hekilõikurid. „Aias ilu hindaval tarbijal on üldiselt kõiki loetletud aiatööriistu tarvis. Kui soodsamaid esemeid ostetakse kevaditi küllaltki kergekäeliselt, siis hinnalisema aiatehnika soetamist kaalutakse kauem,“ sõnas Valend.

Inbanki järelmaksu müügijuhi Martin Panti sõnul tuleb suhtuda aiatehnika ostmisesse nagu iga teise kodumasina ostmisesse ning teha põhjalik eeltöö. „Enne ostu tasub läbi mõelda, millist aiatööriista ja kui tihti kasutatakse. Näiteks, kui muruniidukit kasutatakse iganädalaselt, siis on isikliku muruniiduki omamine ainuõige otsus. Kui aga hekilõikurit on tarvis vaid kord-paar hooaja jooksul, siis tasub mõelda, kas rentimine ei ole otstarbekam. Mittevajalikke esemeid ei tasu üldse osta,“ selgitas Inbanki järelmaksu müügijuht.

Aiatehnikat ostes tasub esemed kategoriseerida maksumuse järgi ja alles seejärel vaadata, milliste omadustega tööriist valida. „Enamikele tarbijatele on hind ostuotsuse tegemisel üks määravamaid. Vaadatakse, kui palju tööriistad maksavad ning mõeldakse, kuidas ostu finantseerida. Näiteks väiksemad aiatööriistad nagu erinevad käärid, labidad ja rehad tasub alati koheselt välja osta, kuna nende hinnad jäävad mõnekümne euro piiresse. Kuni paarisaja eurose tarviku ostul ei tasu peljata ka osade kaupa tasumist, sest uudsed nn „osta kohe, maksa hiljem” makselahenduste abil saab ostu tasuta kolmeks jagada ehk jaotada kulu näiteks kolme kuu peale,“ sõnas Inbanki järelmaksu müügijuht.

Suuremate ostude puhul nagu näiteks robotmuruniidukid või mootorsaed tasub kaaluda väikelaenu võtmist. „Loomulikult on ideaalne olukord, kui on olemas piisav meelerahufond, kust saab hädavajalikeks ostudeks raha võtta. Samas tuleb arvestada, et alati ei ole see otstarbekas, kui asja saab osta ka lühiajalise väikelaenuga. Meelerahufondi kogutud raha läheb ehk tarvis just siis, kui mingil põhjusel krediidivõimekus on sootuks kaotatud,” kirjeldas Pant. Tema sõnul on eestlased usinad väikelaenude võtjad ning üha populaarsemaks on muutumas ka kuni paari tuhande eurone minilaen, millest kaetakse just ootamatud suuremad kulutused.

Naabrimehe niidukist uhkema ostmine ei ole mõistlik

Kui aiatehnika finantseerimise otsus on tehtud, siis tasub selgitada välja aiatehnika tehnilised omadused. „Tihti alustatakse näiteks muruniiduki valimist sellest, et piilutakse, milline muruniiduk on naabrimehel kuuri all ning ostetakse lihtsalt suurem ja ilusam. Mõistlik oleks siiski hinnata, milline on niiduki töökoht ehk niidetava ala suurus. Seejärel pöörata tähelepanu kasutajamugavust mõjutavatele teguritele – kui palju on aega, kas on soov ka füüsilist tööd teha ning mida niidetud muruga peale hakata,“ kirjeldas Valend.

Bauhofi aiatehnika tootejuht tõi välja, et muruniidukite osas hindavad Eesti tarbijad endiselt ennekõige bensiinimootoriga niidukeid, sest need on suuremad ja võimsamad. „Ning kui töökas eestlane juba niitma hakkab, siis on tarvis see ka ühe jutiga ära teha! Samal ajal on suures kasvus ka akuniidukite soetamine. Need on lihtsamad, puhtamad ja väiksema müra tekitajad,” selgitas Alvar Valend.

Sõltuvalt mudelist ja kasutatavatest akudest, saab keskmise taseme akuniiduk ühe laadimiskorraga niidetud ca 400-500 m2 ala. Kui ala on suurem, siis tuleb vaadata võimsamate ja kallimate masinate poole või kohe ka varuakud lisaks soetada. „Kui järjest niitmine ei ole liiga oluline ja puhkus kulub ka vahele ära, siis saab 30-60min laadimispausidega tööd jaotada,” lisas Bauhofi aiatehnika tootejuht.

Veel väiksemad ja vaiksemad on ilma mootorita ehk käsitsi lükatavad trumliga muruniidukid, mis näivad jälle moodi minevat. Need on sobilikud eelkõige väikestele murulappidele ja õigustavad end pisikese hooviala puhul. „Tugevas languses on elektriliste niidukite müük, kuna pikendusjuhtmetega mässamine on üsna tülikas ning tähelepanu hajumine kuumal päeval võib lõppeda pinge all olevast pikenduskaablist üle sõitmisega, mis tekitab ohtliku olukorra,” lausus Valend.

Alles viimaste aastatega on käima läinud ka robotniiduki kui mugavustoote massidesse liikumine. „Aina enamates aedades on näha püsivalt pügatud nö golfimuru. Eks see ole ka selge tulevikusuund ning laupäeviti naaberkruntidel üksteise võidu mürisevad suured niidukid jäävad kaotajaks,“ sõnas Valend. Robotniidukite suurimaks miinuseks on nende kõrgem soetushind, kuid eks sellele ole ka erinevad lahendused olemas ning mugavus saab võitu.