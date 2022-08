Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi naiskond sai olulise võidu

Eesti rahvaliiga meistrivõistluste suvi on täies hoos käimas. Kokku teeb sellel aastal meeste kahes liigas kaasa koguni 67 võistkonda.

Naiste kahes liigas on naiskondi võistlustules 18. Tugevamas, ehk A-tasandil teeb kaasa kaheksa naiskonda, nende hulgas ka Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi esindus.

Naiskonnad on jagatud kahte alagruppi ja reglement on turniiril üsna karm. Poolfinaalidesse pääseb kummagi alagrupi kaks parimat, kes peavad siis ristimängud, pääsu eest finaali.

Lõuna-Läänemaa JK alustas turniiri kahe väga ilusa võiduga. Siis tuli kaks kaotust, kus ei suudetud vastaste väravat ohustada. Pühapäeval võeti kodusel Lihula gümnaasiumi staadionil vastu 2022. aasta saalijalgpalli rahvaliiga meister, Põhja-Tallinna JK Volta.

Mängu kaal oli mõlemale võistkonnale oluline. Meie naiskonna võit toonuks tabelisse kolm punkti ja seaks naised oluliselt lähemale poolfinaalkohale. JK Volta, kes õues ei olegi oma mängu veel leidnud, saanuks võidu korral lahti alagrupi punase laterna kohast.

Koduväljakul mängiv Lõuna-Läänemaa JK esindus näitas kohale tulnud publikule head jalgpalli. Väga osavalt tehti tihedalt vahetusi, hoides nii mängutempo kõrge. Naiskonna kapten ja üks eestvedajatest Kristel Ojaste jäi mänguga rahule. Ta kiitis iga naise panust ja suurt tahtmist.

Mängu 16. minutil saadigi sellele loogiline tulemus. Naiskonna uus täiendus Laura Voll viis naiskonna 1:0 juhtima, mis on jalgpallis ohtlik seis. Naiskond tekitas palju olukordi, mis viinuks nad veel suuremasse eduseisu. „Meil oli palju olukordi, mida me ei suutnud väravaks lüüa ja see tegi ärevaks,” Ojaste.

Hoopis 33. minutil, esimese poolaja lõpus on ohtlik olukord lõunaläänlannade värava all ja kaitses mängitakse käega. Kohtunik määrab JK Volta kasuks penalti. Kuid Heidi Murdla, ka Eesti naiste meistrliiga kogemustega jalgpallur ei suuda head olukorda ära kasutada ja lööb mööda.

Teisel poolajal peab Lõuna-Läänemaa JK naiskond vastu ja saab tabelisse teenitud 1:0 võidu. Kokku on naiskonnal nüüd üheksa punkti ja kindel teine koht. Ees veel vaid võõrsil kohtumine Tallinna FC Levadia naistega.

Viimastes voorudes saab selgeks kas Lõuna-Läänemaa JK naiskond pääseb ka nüüd algrupist edasi. Saalijalgpalli rahvaliiga turniiril seda naiskond suutis.

Pühapäeval esindasid klubi: Janet Kärp, Laura Voll, Deanne Kondratjuk, Karin Mänd, Jana Mäeväli, Siret Põldäär, Ene Midenbritt, Siiri Tein, Kateriin Kuusk, Kaja Jaakson, Elise Ojap, Kristel Ojaste.

Lõuna-Läänemaa JK tütarlaste ja naiste jalgpall sai alguse 2008 aastal, kui klubis loodi esimene tüdrukute grupp. Aastate jooksul on oldud väga edukas klubi. Kirsina kõige muude tuelmuste kõrval on klubil võidetud ka Eesti noorte meistrivõistluste pronksmedal. Huvitava faktina oli pühapäeval Rahvaliiga kohtumises väljakul üks mängija, kes oli tüdrukute esimeses trennis ka 2008 aastal. Elise Ojap on olnud klubi erinevate võistkondade juures kõik 15 aastat.