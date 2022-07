Juhtkiri: kus on ehitusjärelevalve silmad?

Haapsalus käib ehitamine täie hooga – just valmis sajandi projektiks tituleeritud Posti tänav, praegu käib veel sama projektiga käsikäes kaubamaja parkla ehitus. Kohe võtab linn ette järgmise suurema tee-ehituse, sest uue kuue saab Tamme tänav.

Juba valminud või kohe valmivate ehitustega aga tekib küsimus – kus on ehitusjärelevalve silmad? Nii Posti tänaval kui ka kaubamaja parklas oli järelevalve olemas, kuid apsakaid – ja päris korralikke – sattus ikka sisse. Paratamatult tundub üha enam, et nende töö piirdub objekti nägemata allkirja andmisega, mis tõendab, et kõik on korras.

Kui järelevalve oleks pidevalt kohal olnud ja oma tööd südamega teinud, ei oleks saanud Posti tänavale tulla ebaseaduslikke ülekäiguradasid. Samamoodi ei oleks saanud kaubamaja parkla tulla autojuhtidele kitsas ja nurgeline. Tõsi, parklates on mõõdud välja toodud vaid hea tavana, mitte otsese kohustusena.

Toidupood on koht, mille parklalt kindlasti kokku hoidma ei peaks ega autojuhte ebamugava parkimiskorralduse tõttu eemale peletama. Linna poodi sõidavad inimesed maalt spetsiaalselt kohale plaaniga soetada ühe korraga suurem toidukogus, et iga päev sõitma ei peaks. Autoga lähevad toidupoodi ka linnas elavad inimesed, kes soovivad korraga osta pikemaks ajaks toiduvarusid, mida käe otsas naljalt koju ei vea. Suurte toidupakkide autosse laadimiseks on aga vaja ruumi lahedamalt, kui seda praegu pakkuda kavatsetakse. Selleks, et inimesed mõnd teist kauplust ei valiks, peab parkla olema mugav.

Kui Haapsalu linnavalitsus ehitas Posti tänava meelega autodele ebamugavana, et vähendada autoliiklust, siis vaevalt linna ühe suurema toidupoe parkla eesmärgiks oli, et seal plekimõlkimised toimuksid. Ometi kukkus nii välja.