Vormsilased avavad mälukirstud

Mõni päev enne Vormsi suursündmust olavipäeva saavad Vormsi kultuurist huvitatud kokku, et avada mälukirstud ja noppida sealt tulevikuks häid ideid.

Vormsi talumuuseumis 26. juulil toimuv kultuurikohtumine kannab nime „Öppna Ormsökistan!” ehk „Avagem Vormsi kirst!”. Erksavärviline Vormsi pruudikirst, millesarnaseid mujal ei leidu, on üks saare sümboleid, ja nii ongi kokkusaamise eestvedajad pärimusmuusik Sofia Joons ja vormsirootslane Elisabeth Hedfors valinud just kirstu kokkusaamise sümboliks. Lisaks on kirstul teinegi tähendus: paljud vormsilased pakkisid teise maailmasõja ajal Rootsi põgenedes just sellistesse kirstudesse oma tähtsama kraami ja sümboolselt pakiti sinna ka mälestused. Neid hakataksegi nüüd Vormsi talumuuseumi õuel lahti pakkima. Joons on kindel, et mälukirstudes leidub veel paljugi sellist, mida teistega jagada.

Vormsis plaanitavat kohtumist nimetas Joons kokkusaamis- ja kultuuripärandi päevaks, mis tooks kokku eestirootslaste järeltulijad nii Eestist kui ka Rootsist, praegused vormsilased, suvitajad ja need, kes Vormsi kultuurist huvitatud. Joonsi sõnul ei pruugigi alati eestirootslaste lapsed ja lapselapsed olla need, kes esivanemate kultuurist huvituvad. „Võib olla ongi huvitatud pigem need, kes Vormsil sündinud või hoopis sinna kolinud,” ütles Joons.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!