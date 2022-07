Juhtkiri: salajane määrus

Haapsalu Posti tänava remont on käinud üle kivide ja kändude. Küll tuli talv vahele, küll jäid tänavakivid Ukrainasse – kuid pidulik avamine laupäeval siiski tuleb. Seda küll ilmselt mitte lõpliku lahendusega, sest nagu selgub, on linna peatänava ülekäigud ehitatud kividest, millega juba neli aastat ei tohi ülekäiguradu ehitada.

Kuigi Haapsalu linnapea Urmas Sukles tunnistab ausalt, et tema kivide keelu kohta ei teadnud, ajab aselinnapea Innar Mäesalu lahenduse vaid maastikuarhitektide süüks. See jätab mulje, et linn on olnud vaid tellija, kes pärast tellimuse esitamist ei näe vahepealseid ehitusetappe enne, kui kõik on valmis, ega saa arhitektile, projekteerijale või ehitajale öelda, et seaduse järgi nii teha ei tohi.

Haapsalu on linn, kus on ikka olnud palju ratastooliinimesi, sest siin on taastusravihaigla ja Viigi kool. Kas linnavalitsus määrusest teadis või ei teadnud, on üks asi. Teine asi on, et kasvõi valmis ülekäigurada vaadates ja hetkeks ratastoolis inimestele mõeldes pidanuks tööle hakkama häirekellad: kas kõige väetimad ikka pääsevad üle tee?

Mäesalu ütles, et on ratastooliga tee ületamist proovinud ja seda saab teha. Kellega või kuidas katse toimus, pole teada. Oma silmaga pole teed näinud ei Läänemaa invaühingu ega puuetega inimeste koja esimehed.

Isegi kui linn on katseid teinud, ei ole kõik ratastoolis olevad inimesed võrreldavad. On erinevaid toole ning ratastooliga liikujatel on vahendi lükkamiseks olenevalt puudest erinev jõud ja võimalused – üks võib krobelisel teel liikuda vabalt, kuid teine jääb hätta.

Täpselt sama reha otsa, nagu Haapsalu nüüd, astus kaks aastat tagasi Hiiumaa vald, kes lasi tänavu kevadel Kärdla keskväljakul ülekäigurajad ümber ehitada. Mis saab Haapsalu Posti tänavast ja kas aasta aega väldanud remont jätkub, selgub peagi.