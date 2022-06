Vasikaholmi ujuvsild on paigas, puudu on sillale viiv kaldtee

Vasikaholmi rannas on paika saanud 36meetrine ujuvsild koos redelite ja veeohutusvahenditega. Veel on puudu kaldalt sillani viiv kaldtee, praegu asub sild justkui keset vett.

6meetrine sild koosneb kuuest ujuvsillast, millest iga üks kaalub umbes 400 kilo, on kuus meetrit pikad ja üle kahe meetri laiad.

Ujuvsild on vees Vasikaholmi ranna keskel. Haapsalu linnavaraspetsialisti Madis Raudsepa sõnul on seal vesi kõige sügavam. 36 meetri kaugusel, kuhu sild soovijad viib, on vesi ujumiseks paraja sügavusega.

Sügisel tõstetakse sild taas veest välja. Silla detailid jäävad kaldale talvituma ja kevadel tõstetakse need taas vette. Rausepa hinnangul on tuleval kevadel lihtsam ujuvsildasid vette tõsta, sest ankrud jäävad talveks vette.

Silla paigaldab Top Marine Infra OÜ ja see läks koos paigaldusega linnale maksma 42 000 eurot.