Jaanilõkked süttivad üle kogu Läänemaa

Haapsalus tänavu avalikku jaanituld ei ole, üle Läänemaa on võimalik valida mitmekümne jaanipeo vahel. Esimene jaanituli süüdatakse juba sel nädalavahetusel.

Haapsalu linna avalik jaanipidu jääb ära, sest traditsiooniline jaanituleplats Aafrika rannas on remondis. Seal on vana laudtee üles võetud ja see asendatakse uuega. Linnavalitsus toetab aga kahe külaseltsi korraldatavaid jaanitulesid – Panga külas ja Asukülas. „Mõlemad üritused on tasuta ja ootame maale ka linnainimesi,“ ütles Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbus.

Lääne-Nigula vallas on valida mitme jaanitule vahel, otsa teeb juba 18. juunil lahti Taebla. „Neil on päris mitu aastat olnud traditsioon, et teevad oma jaanitule varem. Näiteks Taeblal ja Paliverel pole mõtet jaanituld ühel ajal teha, sest sihtgrupp kattub,“ ütles Lääne-Nigula valla kultuuri- ja spordinõunik Varje Paaliste.

Teisipäevase seisuga oli Lääne-Nigula vallas registreeritud 11 avalikku jaanituld. Valik, millisele peole minna, tehakse Paaliste sõnul enamasti tutvusringkonna järgi. „Kindlasti müüb ka bänd, aga olen täheldanud, et inimene ei lähe jaanitulele kuulama A-klassi bändi, vaid selleks, et tuttavaid näha, suhelda ja et lihtsalt mõnusalt aega veeta,“ ütles Paaliste.

Mõni jaanituli on aga juba aastaid olnud teistest populaarsem. Lääne-Nigulas on sellisteks Palivere ja Piirsalu. „Palivere on müstiline paik, mis tõmbab inimesi juba aastakümneid. Jaanipäeva kultus käib Kuliste aasaga varjatult kaasas. Piirsalu on aastatega aga palju tööd ja vaeva näinud, et saada sihtkohaks, kuhu tahetakse minna,“ ütles Paaliste.

Enamik Lääne-Nigula jaanipidusid on tasuta, kuid kahele tuleb osta ka pilet. „Tasulised jaanipeod on Piirsalus ja Jalukses. „Viimane neist on varem teinud üritust pigem oma sõpruskonnale, kuid nüüd on nad laiendanud sihtgruppi,“ lisas Paaliste.

Seda, mis kell kusagil jaanituli süüdatakse, on korraldajate enda otsustada. „Mõni on reklaamis kellaaja täpsemalt välja toonud, mõned mitte. Sõltub sellest, kuidas sündmus on üles ehitatud,“ ütles Paaliste.

Lääneranna vallas oli kolmapäevaks kirja pandud kaheksa avalikku jaanituld, kuid nimekiri pole veel lukus. „Kindlasti tuleb juurde, eelmisel aasta oli 17 jaanipidu,“ ütles Lääneranna vallavalitsuse avalike suhete spetsialist Raahel Apsalon. Lääneranna valla peod ei alga nii vara kui Lääne-Nigulas. Esimene jaanipidu on 22. juuni Varbla kandis Mõtsu pargis. „Eelmisel aastal oli üks jaanipidu ka 18. juunil,“ lisas Apsalon.

Lääneranna valla suurim tõmbenumber on Apsaloni sõnul Lihula jaanituli, kuhu on oodatud esinema Tanel Padar. „Eelmisel aasta oli meil Lihulas Shanon ja päris palju rahvast tuli teda kuulama,“ lisas ta. Lihula jaanituli on Läänerannas ka ainuke, kus tuleb välja käia piletiraha, teistele on sissepääs tasuta.

Vormsis on kaks jaanituld – 22. juunil toimub traditsiooniline jaanituli Diby külas, 23. juunil jaanipäev Sviby sadama rannaalal. Viimasele on kutsutud ka esineja ja õhtujuht ning osa saab võtta retrodiskost.

Jaanituled Lääne maakonnas ja Lääneranna vallas

22. juuni

kl 18 Asuküla seltsimaja (Haapsalu), tantsuks ansambel Tuulest Viidud

kl 19 Pürksi mõisa pargis (Noarootsi). Jaanimängud ja võistlused, ansamblid Folksell ja Tarvo Valmi bänd

kl 20 Diby küla (Vormsi), traditsiooniline jaanituli

kl 20 Mõtsu pargis (Varbla), tegevusi suurtele ja väikestele, lõkke süütamine kl 22

kl 20.45 Jaanipäeva simman Varbla puhkeküla telkimisplatsil, õhtujuht Ersto Põlluaas, naisansambel Midrilind, tantsuks ansambel Metsik Lääs

kl 21 Lihula jaanik Lihula kõlakojas, peaesineja Tanel Padar, piletiga

kl 21 Vatla jaanipidu Vatla mõisas, õhtut juhib Lauri-Kare Laos

23. juuni

kl 16 Jalukse külas Oti talus (Oru). LääneJaaniRock, esinevad Arpo-Ro, Fuctor, Sorus, Riser, piletiga

kl 18 Paliveres Kuliste aasal. Esineb Eesti Improteater, tantsuks ansambel Respekt

kl 20 Rõude kiigeplatsil (Martna). Tantsuks ansambel Qvalda

kl 21 Kullamaa Rohumäel. Etendus Viljandi näitetrupilt, tantsuks Erich Krieger ja Tõnu Raadik

kl 20 Jaaniõhtu Ridasel (Karuse), peaesineja ansambel Vanaviisi

kl 20 Koonga jaanituli, ansambel Kapriiz

kl 21 Jaaniõhtu Virtsu pargis, tantsuks ansambel Kruiis

kl 21 Sviby sadama rannaala, retrodisko ja Vahuküla teatritrupp Järvamaalt

24. juuni

kl 16 Panga küla jaanituli (Haapsalu), tantsuks ansambel U-bänd, jaanilõkke süütamine kl 21

kl 18 Nõva keskuses, tantsuks ansambel Eesti Gun ja Liisa, videodisko, VDJ Martineero

kl 19 Roosta puhkekülas jaanipidu rahvakunstiseltsiga Leigarid

kl 19 Liivi kiigeplatsil, leedotuli arhailise meestelaulu seltsi ansambliga Lüü-Türr

kl 20 Piirsalu pargis, esinevad Risti rahvatantsijad, tantsuks ansambel Onud, piletiga

Kl 19 Jaanid Irtas (Koonga), ansambel RMP ehk Raivo ja Meelise punt

25. juunil