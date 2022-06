Politsei: Haapsalus läks löömaks ja kadusid rattad

juunil teatati politseile, et 39aastane mees lõi Haapsalus 49aastast meest, kes sai viga. Politsei pidas 39-aastase mehekuriteos kahtlustatavana kinni.

4. juunil sai politsei teate, et Haapsalus lõi keskealine mees oma abikaasat, keskealist naist, kes sai viga.

4. juunil teatati politseile kahest jalgrattavargusest. Haapsalus Metsa tänaval oli laupäeval parkiva sõiduki olevast jalgrattahoidjast varastatud halli värvi jalgratas „Cube“. Esialgsel hinnangul on kahjusumma ligikaudu 1900 eurot.

Samal päeval avastati, et Haapsalus Kastani tänaval on maja keldrist on varastatud. Varguse aeg pole teada. Esialgsetel andmetel on kahju 500 eurot.