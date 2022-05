Tantsijad pehmendavad tantsu kaudu kriisi

Tänavatantsupioneer Joel Juhi algatatud inspiratsioonituur „Iga noor on oluline“ jõudis eile Läänemaale. Tuuri eesmärk on aidata kaasa noorte vaimse tervise hoidmisele.

Juht külastas neljapäeval Oru kooli ja Haapsalu linna algkooli, et tantsu kaudu üheskoos seljatada kriisimõtted. Tal oli abiks Haapsalu JJ-Street tänavatantsutreener Janeli Kunnberg. „Olen treeninud inimesi üle 30 aasta ja näinud, kuidas tants inimesi aitab. Leian, et just praegu vajavad noored märkamist ja oma igapäevaellu midagi toredat,“ ütles Juht.

Osavõtt oli kõigile tasuta, kuid huvi tantsu vastu kahes koolis väga erinev. Linnamäel kogunesid noored tantsusamme õppima enne lõunat, Haapsalus aga pärast koolipäeva „Oru koolis osales 8–100 noort, Haapsalus oli kohal kümmekond noort. Eks see toimumisaeg mängib rolli,“ ütles Kunnberg.

Oru koolis võttis tuurist osa ka neli-viis ukrainlast, Haapsalus üks. „Aga too üks neiu Haapsalust sai motivatsiooni ja soovib ka edaspidi tantsutrennis käia,“ ütles Kunnberg.

Enne tantsimist rääkis Juht lastele maailma probleemidest ja kutsus kuulajaid kaasa mõtlema. Räägiti näiteks keskkonna ja meediamõjust ning sellest, kui palju saab ise ära teha, et maailm oleks elamiseks parem paik. „Juba üks positiivselt mõtlev inimene on võit,“ ütles Juht.

Kahetunnine tantsuline inspiratsioonituur on juba külastanud Paide, Põltsamaa, Peetri, Põhja-Tallinna, Võru, Valga, Elva ja Tartu noori. Praegu teeb tuur pausi, kuid plaan on jõuda ka näiteks Rakverre, Raplasse, Kundasse, Viljandisse ja paljudesse teistesse kohtadesse.