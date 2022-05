Haapsalu boolingusaali varustus läheb Leetu

Haapsalu vanalinnas Jaani 4 asuv Vanalinna Bowlingu hoone on vahetanud omanikku ja ka seadmed on maha müüdud.

Mullu novembris pidas boolingusaal viimast sünnipäeva ning aasta alguses lõpetasid nii saal kui ka hostel tegevuse. „Mullu sügisel sai 19 aastat täis, kui linnapea Teet Kallasvee boolingu avas,“ meenutas Vanalinna Bowlingu omanik Arvi Nebokat.

Mullu lootis Nebokat Lääne Eluga vesteldes, et ehk leidub Haapsalus keegi, kes tahaks boolingut edasi arendada, kuid arvas, et suure tõenäosusega hobikeegli mängimise võimalus Haapsalus siiski kaob. „Kahjuks Haapsalus boolingu vastu keegi huvi ei tundnud,“ tõdes Nebokat nüüd.

Boolinguseadmete ja -radade ostmise vastu tundsid huvi nii soomlased kui ka hiidlased, kuid ära ostis need lõpuks üks Leedu firma. Tuleval sügisel on rajad üleval Vilniuses. Nebokati sõnul pakkus ta seadmeid ka Haapsalu linnale ja spordibaasidele, kuid kumbki neist ei näinud kuurortlinnas boolingul kohta. „Kahju, et nii arvati, sest booling oli enne Covidit suvel väga populaarne,“ ütles Nebokat.

Jaani 4 hoone ehitatakse elu- ja ärihooneks, üksikasjad on linna ja arendaja vahel veel täpsustamisel.