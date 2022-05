Läänemaa aasta ema on Gerli Loorens

SA Läänemaa komisjon valis tänavuseks aasta emaks Gerli Loorensi.

Tänavust aasta ema kirjeldati ankeedis sõnadega: heasüdamlik, alati abivalmis ja rõõmsameelne isegi keerulistel aegadel. Ta leiab igast olukorrast väljapääsu, on järjekindel, hea käsitööoskusega.

Paliveres kasvanud, kuid Linnamäel elav Loorens on oma abikaasaga koos olnud pea 27 aastat. Selle ajaga on üles kasvatatud kolm last, kellest esimene on juba oma elu peal, teine õpib gümnaasiumis ja kolmas laps, kellel avastati sündides keskmine puue, käib lasteaias. Kolmanda lapse tõttu on Loorens viimaste aastate jooksul palju läbi elanud, kuid see on teda ja ta pere väga palju tugevamaks ja lähedasemaks muutnud.

Lisaks sellele on Gerli olnud Oru koolis käsitöö ja algklasside õpetaja üle 20. aasta. Klassijuhatajana üritab ta alati olla vastutulelik ja toetav, mistõttu toob ta tihti töö koju kaasa. Ka suvel on tal käed-jalad tööd täis, sest Loorens tegeleb maasikate kasvatamise ja müümisega. Pere üritab anda endast maksimumi, et emale abiks olla.

Kodus on Gerli muhe pereema. Koduuksed on tema lähedastele ja sõpradele alati avatud, oma murega ei jää keegi üksinda.