Kaia Kanepi alistas noore tennisetalendi

Kaia Kanepi (WTA 55.) alustas WTA 1000 tenniseturniiri Madridis põhitabeli esimeses ringis võidukalt, alistades noore tšehhitari Linda Fruhvirtova (WTA 205.) 6:3, 6:4.

Matš kestis tund ja 15 minutit. Kanepi esimene serv jooksis kohati väga hästi (neli ässa, kolm topeltviga) ja ka mängulises osas ei olnud mingeid ärakukkumisi. Tribüünil jälgisid tema mängu praegune juhendaja Dave Marshall (USA) ja füsioterapeut Indrek Tustit.

Fruhvirtova on kõigest 16aastane (homme saab 17), aga spetsialistid ennustavad talle suurt tulevikku. Maailma juuniorite edetabelis on ta praegu kolmas, kohe tema järel neljas aga noorem õde, 15aastne Brenda.

Matši järgselt tunnistas Kanepi, et noor vastane mängis väga hästi. Samas lisas ta, et talle meeldib Madridi väljaku kate, kuna talle sobib kiirel liival mängimine. Kanepi järgmise ringi vastane USA Jessica Pegula. (WTA 14.). See mäng toimub ilmselt pühapäeval.

Muide, Kaial on nüüd uus mänguriietus. Roosa kleit sobib talle ja on ilus silmale vaadata.