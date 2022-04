Haeskas tuleb kolmas linnumess

Pühapäeval on Tuulingu tallu Haeskas oodatud ornitoloogiahuvilised, sest peetakse kolmandat linnumessi.

Korraldaja Ants Ale sõnul on mess linnu- ja loodushuviliste kokkusaamine. Ta lisas, et oodatud on ka need, kes linnuvaatlusest seni suuremat ei tea, kuid tahaksid teada. Koos Eesti ornitoloogiaühinguga on kavas kaks juhendatud linnuretke – kl 8 ja 11. Mõlemad retked algavad Puises ja lõpevad Haeskas. Lisaks on Haeska linnutornis huvilisi juhendamas ornitoloogiaühingu inimene. Messile tulevad uusimat foto- ja vaatlustehnikat tutvustama Nikon ja Swarovski, samuti leiab seal inglis- ja eestikeelseid linnuraamatuid.

Ale sõnul on praegu linnumessi pidamiseks õige aeg, sest aprilli lõpp ja mai algus on linnuliikide aktiivne rändeaeg. „Praegu on mul hoov sakslasi ja soomlasi täis,” lisas ta.

Linnumess Haeska Tuulingu talus on pühapäeval kell 10–17 ning on kõigile tasuta.

Esimene linnumess oli Haeskas 2018. aastal. Kahel viimasel aastal jäi see koroonapiirangute tõttu ära.