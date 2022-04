Kullamaa raamatukogu peab juubelit

Veebruaris täitus Kullamaa raamatukogul 115 tegutsemisaastat, kuid raamatukogu juhataja Aili Anseli sõnul juubeliaastat suurelt ei tähistata.

Küll on juubeli puhul Kullamaa raamatukogus kaks näitust. „Praegu on üleval näitus „Kullamaa raamatukogu pärlid“ ja „Raamatukogu kõige kõige…“,“ ütles Ansel. Teise näituse kohta lisas Ansel, et näha saab kõige raskemaid ja kaunimad raamatukogus leiduvaid raamatuid ning ka kõige vanemaid ajakirju. „Kõige tähtsam, olulisem tekst on loomulikult kolm palvet Kullamaalt, eestikeelsed tekstid,“ lisas Ansel. Mai alguses näeb Kullamaa raamatukogus ka kolmandat näitust, mis on seotud raamatukogu ajalooga.

Väljaspool raamatukogu plaanitakse juubeliaastat tähistada sügisel. „Siis kavatsen kellegi külla kutsuda ja väikese kohtumisõhtu teha,“ ütles Ansel.

Eelmisest juubelist, kui raamatukogul täitus 110. tegutsemisaasta, ilmus raamatukogu kohta ka väike raamat. „Seda saame aga kogu aeg täiendada, sest materjale tuleb siit-sealt juurde,“ lisas Ansel.