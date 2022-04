Viis kasulikku nõuannet lemmikloomasõbraliku üürikorteri otsimiseks

Kinnisvara24 statistika näitab, et märge „lemmikloomad lubatud” on lisatud vaid 1,3 protsendil üürikuulutustest, mistõttu võib sobiva korteri leidmine osutuda lemmikloomaomanike jaoks aeganõudvaks ettevõtmiseks. Portaali turundusjuht Martin Matsberg toob välja viis kasulikku nippi, mille abil protsess kiiremaks ja sujuvamaks muuta.

Küsige alati üle

Kinnisvaraportaalides on üldjuhul võimalik lemmikloomasõbralikud pakkumised vaid ühe nupuvajutusega välja filtreerida. Matsberg soovitab pakkujaga aga ühendust võtta ka juhul, kui vastavat filtrit kuulutuses eraldi välja toodud ei ole. ”Omanik võib olla nõus tegema erandi või on unustanud vastava filtri lisada, seega tasub alati sõbralikult üle küsida,” sõnas Matsberg ja lisas, et infot tasub uurida ka otse korteriühistutest ja arendajatelt. ”Paljud uusarendused ja üürileandjad on oma kodulehel lemmikloomasõbralikkuse eraldi välja toonud.”

Koostage oma lemmikule CV

Sarnaselt inimese CV-le, kus on välja toodud hariduskäik ja parimad omadused, annab lemmiklooma CV üürileandjale teie lemmikust parema ülevaate. Lemmiklooma CV-sse saab lisada info koera koolituste, omaduste ja näitusetulemuste kohta, aga ka treeneri, arsti või eelmise üürileandja soovitused. Lisada võib ka pildi, lemmiktegevused ja palju muud.

Martin Matsbergi sõnul saab lemmiklooma CV-d kasutada, näitamaks, et olete vastutustundlik koeraomanik. „Põhjalik ülevaade lemmikloomast annab üürileandjale kindlustunde, et teie lemmikloom peab ennast viisakalt üleval,” lisas ta.

Tutvustage üürileandjale oma lemmikut

Eelarvamused või eelnevad halvad kogemused on muutnud üürileandjad ettevaatlikuks. „Lemmikloomadega seostatakse käitumist, mis mõjutab kinnisvara väärtust negatiivselt nagu tuppa tegemine või mööbli kraapimine,“ selgitas Matsberg. „Iga loom on aga erinev ja konkreetse loomaga tutvuse tegemine võib anda üürileandjale meelerahu, et tegemist on hästi käituva loomaga.“

Arvestage suuremate kuludega

Lemmiklooma lubamine tähendab üürileandja jaoks automaatselt lisakulusid, millega tasub korteri otsijal kindlasti arvestada. „Lemmiklooma lubavad korteriomanikud võivad nõuda igakuist lemmikloomatasu või tagatisraha, millega soovitakse kaitsta oma kinnisvara kahjude eest, mida lemmikloom võib üüripinnal tekitada. Lisatasu või tagatisraha kasutatakse ka koristuskulude katteks, mis lemmiklooma lubamisega paratamatult kaasnevad,“ selgitas Matsberg.

Varuge piisavalt aega

Sobiva eluaseme leidmine ei pruugi alati nii sujuvalt kulgeda, kui soovite – viimasele minutile jäädes võite sattuda olukorda, kus lemmikloomasõbralikku üürileandjat lihtsalt ei leia ja olude sunnil on vaja lemmikule ajutine hoiukodu leida. Selle vältimiseks soovitab Matsberg üürikorteri otsimise protsessiga alustada varakult ja mõelda ka varuplaanidele.