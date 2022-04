Palivere priitahtlikud ja Hara naabrivalvepiirkond on parimad vabatahtlikud

Täna kuulutas siseministeerium välja aasta parimad siseturvalisuse vabatahtlikud. Kaks tiitlit tuli Läänemaale – parim vabatahtlik päästekomando on Palivere ja parim naabrivalvepiirkond Hara.

Palivere vabatahtlik päästekomando on viimastel aastatel silma paistnud just suure arengu poolest. Eelmisel aastal valmis uus kaasaegne päästekomando hoone, soetati Sloveeniast uus päästeauto ja kasvatati oluliselt komando liikmete arvu.

Palivere vabatahtlikud on aktiivsed ka õppustel, päästesündmustel ja ennetustöös – neil on moodustatud lausa eraldi naissalk mitmesuguste tegevuste läbiviimiseks. Ete ennetustööd paremini läbi viia, soetasid Palivere vabatahtlikud selleks lausa väikebussi. Aastaid on koando viinud läbi päästeala noorteringi, kasvatades seeläbi uusi päästevõrgustiku liikmeid.

Noarootsi Hara naabrivalve piirkond on loodud küll juba 12 aastat tagasi, kuid tänaseni on tegemist väga eeskujuliku naabrivalve piirkonnaga. Neid iseloomustab see, et igal aastal koostatakse aruanne külaelanike tegemistest ja tähelepanekutest ning piirkonnas läbiviidud koolitustest ja sündmustest tehakse kirjalikud kokkuvõtted. Liikmed vahetavad omavahel regulaarselt infot ja tähelepanekuid.

Külas hoitakse olulisel kohal traditsioone, näiteks tähistatakse igal aastal ühiselt Hara sadamas kaluritepäeva. Et elukeskkond oleks veelgi turvalisem ja ka silmale ilusam vaadata, korraldatakse igal aastal ühised koristustalgud, kuigi elanike sõnul püsib territoorium puhtana ka ilma talguteta.

Siseministeerium tunnustab 11 aastat siseturvalisuse vabatahtlike rühmi eelmisel aastal tehtu eest ning tänab inimesi, asutusi ja ühinguid, kes meie riigi turvalisusse panustavad.

Kandidaate said kõik Eesti inimesed ja organisatsioonid esitada seitsmes kategoorias: aasta vabatahtlik päästekomando või reservpäästerühm, aasta vabatahtlik merepäästeühing, aasta abipolitseinike rühm, aasta naabrivalve piirkond, aasta siseturvalisuse vabatahtlike toetaja. Sel aastal sai vabatahtlikke tunnustada kahes uues kategoorias – vabatahtlike tugisamba ja aasta uuendaja kategoorias.

Eestis on pea 500 vabatahtlikku merepäästjat, ligi 1200 abipolitseinikku ja veidi üle 2300 vabatahtliku päästja. Häirekeskuse Riigiinfo telefoni teenusesse on kaasatud üle 200 vabatahtliku. Naabrivalvega on liitunud 10 898 majapidamist 589 Eesti paigas.