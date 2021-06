Priitahtlikud ehitasid kahe aastaga vanast kuurist pritsimaja

Urmas Lauri fotod

Palivere priitahtlikud pritsimehed ehitasid vanast pritsikuurist endale ise uue ja uhke komandohoone. Laupäeval olid uksed huvilistele avatud, tähistamaks kaks aastat kestnud ehitustööde lõppu.

„Asi valmis,” ütles MTÜ Priitahtlikud Pritsumehed juhatuse liige Risto Roomet. Laupäeval oli pritsimaja avatud uste päev: kutsuti külalisi, näidati maja, lastele tehti natukene tuletõrjesporti, aeti niisama juttu. Kohale tuli ka Risti komando, tegi demoharjutuse.

Nipet-näpet on siiski veel teha. „Garaaži põrand vajab kunagi EPO-t; saunalava ehitamist. Saun on valmis, aga lava veel ei ole, sest raha sai otsa,” rääkis Roomet. Ta lisas, et tegelikult on pritsimaja valmis, projektid on lõpetatud, võlgu üleval pole.

