Valgustid pidulikele sündmustele

Valgustus on üks kõige mõjuvamaid investeeringuid, mida saab õige meeleolu ja suurepäraste kaunistuste loomisel mõnda pidulikumat sündmust planeerides teha. Pidulikud valgustid on just see kategooria, mis aitab planeeritavale sündmusele anda viimase lihvi ja muuta kõik täiuslikuks. Valgustite abil on võimalik rõhutada kaunistatud ruumi, luua vastav meeleolu, tõmmata tähelepanu olulistele detailidele, mis väärivad tähelepanu.

Lihtsuses peitub võlu

Valgustuse puhul on piisab tihti ka väga vähesest ja isegi kõige muljetavaldavamad valguslahendused võivad olla üllatavalt lihtsad. Kuigi paljudes piduliku ürituse dekoratsioonide valdkondades (pärjad, lilled, aksessuaarid) tundub, et ideede teostamiseks on vaja suurel hulgal erinevaid valgusteid, siis tegelikkuses peitub lihtsuses võlu ning läbimõeldud valguslahenduste kasutamine aitab muuta iga piduliku sündmuse eriliseks. Lisaks on palju suurepäraseid valgusteid, mis sobivad universaalseks kasutamiseks ning mida saab kasutada mitmel erineval üritusel või peol dekoreerimiseks.

Rippuvad purgid:

See lihtne idee valgustab sünnipäevapeo jaoks elegantselt iga tagahoovi või täiendab aeda fantaasiaküllase efektiga. Nobedamate näppude puhul on võimalik antud lahendust ka ise teha, selleks koguge kokku kõik vanad klaaspurgid, keerake nende ümber traat ja kinnitage konks, et anda valgustile vajalik tugi, millega saab neid puude kohale riputada. Samuti on võimalik taaskasutuse raames kasutada ka tühjana seisvat klaastaarat, millest saab valgustuse ja õige kasutamise tulemusena imeline aksessuaar. Pudelis kasutamiseks sobivad erineva pikkusega traadiga tuled, mis annavad pudeli sees väga erilise valgusefekti.

Muuda kodune pidulik sündmus eriliseks

Kodused sünnipäevapeod on alati olnud populaarsed. Need on kord aastas toimuv sündmus, mis kahtlemata väärib väärilist tähistamist. Kui soovite, et kõik mäletaksid, kui imeline pidu oli, peate enne peo algust läbi mõtlema kõik võimalikud peo detailed, nagu dekoratsioonid, valgustus, muusika, toit jms. Lisaks tüüpilistele kaalutlustele, nagu toit ja jook, on mitmeid muid tegureid, näiteks dekoratsioonid. Kaunistused võivad peo meeleolu muuta või rikkuda. Valgustid annavad igale sündmusele suurepärase peotunde ja on kahtlemata sobiva meeleolu loojad. Elava atmosfääri loomiseks pidulikul sündmusel võib kasutada valgusketti või valguskardinat.