Üle mitme aasta toimus taas laskevõistlus „Muna ja kana”

Pärast paariaastast pausi tulid Haapsalu lasketiiru taas mõõtu võtma „munad” ja „kanad”. 1996. aastal alguse saanud kevadine laskevõistlus „Muna ja kana” on piirangute tõttu kahel aastal ära jäänud.

„Muna ja kana” on eriline selle poolest, et paaris lasevad laps ja vanem. Laps võib paariliseks võib kutsuda ema, isa, vanaema või vanaisa. Kui tavaliselt õpetab kana muna, siis sel võistlusel on vastupidi – laskmistreeningul käiv noor instrueerib treeneri valvsa pilgu all oma vanemat täiesti ise. Noorsportlaste ülesanne on lihtne – nad peavad päris algajale suutma selgeks teha laskmise algtõed.

Tavapärasest laskmisvõistlusest on „Muna ja kana” küllaltki erinev, kuid see on vanematele suurepärane võimalus näha, millega nende laps treeningul täpsemalt tegeleb. Täiskasvanutes tekitab mõte laskmisest kui spordialast tihti põnevust ja hasarti.

Sel aastal võisteldi kahes kategoorias – õhk- ja tulirelvas, mõlemast tuli sooritada lisaks proovilaskudele 5 võistluslasku.

Tulirelvast laskmine on võhikule ilmselt keerulisem, sest selle tagasilöök on suurem ja ka pauk kõvem. Siiski oli vapraid osalejapaare kokku 27.

Spordipüstoli harjutuses 5+5 lasku said kolmanda koha Matis ja Raimo Russi, lastes kahe peale kokku tubli 81 silma. Teise koha said Arti Aasav ja Veiko Kirs, kes edestasid kolmandat kohta kümne punktiga – tulemuseks 91 silma. Esikoha võitsid Kaspar Tõnisson ja Jaanus Gribulis, kes edastasid konkurente vaid ühe silmaga. Nende tulemus oli kahe peale kokku 92 silma.

Õhkrelv on tulirelvaga võrreldes küll kaalult kergem ja väiksema tagasilöögiga ning eriti kõva häält ei tee, kuid sellest laskmisel tuleb olla tasakaalukam, sest vead on kergemad tulema.

Õhupüstoli harjutuses 5+5 silma oli osalejapaare vähem kui tulirelvaharjutuses – 24. Rebimine poodiumikohtade pärast oli eriti tihe. Seekord said kolmanda koha Arti Aasav ja Veiko Kirs 85 silmaga. Kusjuures ka neljanda koha saanud laskuritel Kristjan Tokkol ja Raina Soosaarel oli punktisumma sama, kuid siin hakkasid mängima sisekümned, mida neil oli vähem. Teise koha said Elise Tilk ja Maret Härm-Tilk 88 silmaga. Sama palju silmi lasi ka esikoha saanud paar Raian ja Raino Kleemann, kuid siingi sai otsustavaks sisekümnete arv – teise koha saanutel oli neid üks, esikohal kaks.