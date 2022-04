Sada aastat haiglaelu sai raamatuks

Äsja ilmunud raamat „Läänemaa haigla lood. 100 aastat Läänemaa haiglat” toob ehedalt välja, et Haapsalu haigemaja on aastakümnete jooksul olnud enamat kui vaid raviasutus.

Kuigi ühelt poolt on tegemist ajalooraamatuga, pole see kuivade faktidega teos. Raamatu autor Svea Talving on kaante vahele koondanud ja ajateljele paigutanud poolesaja haiglatöötaja mälestused, mis räägivad töö kõrval ka sellest, kuidas seltsielu elati ja probleemidele lahendusi leiti.

