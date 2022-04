Graafiline disainer Helene Vetik soovitab: kuidas enda nutitelefoniga tehtud fotod ilusaks töödelda?

Kui professionaalsed fotograafid kasutavad piltide töötlemiseks enamasti tasulisi teenuseid nagu Photoshop, siis suurem osa inimestest teeb igapäevaselt pilte siiski tavalise nutitelefoniga.

Graafiline disainer Helene Vetik jagab kasulikke nõuandeid, kuidas nutitelefoniga tehtud pildid otse seadmes valmis töödelda ja milliseid rakendusi selleks kasutada.



Vetiku sõnul pole tegelikult alati isegi vajadust tehtud pilte töödelda, kuna tänapäevased nutiseadmed suudavad juba väga hea kvaliteediga fotosid teha. „Kui päris aus olla, siis viimasel ajal laen uhkusega oma Instagrami minimaalselt töödeldud või ilma töötluseta pilte. Kasutan pildistamiseks Samsung Galaxy S22 Ultra nutitelefoni ja hetkel teeb küll telefon niivõrd õige valgusega kirkaid fotosid, et midagi ekstra nad sageli ei vajagi,“ sõnas Vetik.



Sellele vaatamata on Vetikul telefonis olemas valik fototöötlusrakendusi, millega saab tehtud pilte toimetada.



„Fotode jaoks kasutan ma enim VSCO ja Photogrid rakendusi. VSCO’s on hästi loomulikud filtrid ja igasugune foto heledamaks keeramine või teravdamine annab kena ja naturaalse tulemuse. Tavaliselt teengi pilti natuke heledamaks nupust Exposure ning muudan toone natuke külmemaks nupust White Balance. Photogrid rakendusega saab teha kollaaže, lisada piltidele tekste või panna ekraanitõmmiseid ritta – seda läheb sageli vaja näiteks Instagram Story’desse postitades,“ selgitas Vetik.



Kuna aina rohkem kasutatakse nutitelefoni ka videoloomeks, siis on Vetikul nende töötluseks rakendused olemas. Näiteks soovitab disainer rakendust YouCut, millega saab suure failimahuga videod väiksemaks salvestada, et neid oleks parem sotsiaalmeediasse laadida. Samuti on rakenduses olemas väga lihtsad ja mugavalt kasutatavad tööriistad video monteerimiseks.



Ära pane filtritega hullu



Fototöötluse põhitõdedest rääkides viitab Vetik, et oluline on pilte mitte igasuguste filtrite ja efektidega üle koormata ning pigem on täna trendikas hoida pildid loomulikuna.



„Ma ei keera ühtegi efekti ega filtrit mitte kunagi põhja ja hoian seda kergelt 10-30% vahel. Tänapäevane pildikeel on palju muutunud võrreldes mõne aasta taguse ajaga kus moes olid väga üle-töödeldud pruunikate alatoonidega tumedad fotod. Naturaalsus, helgus, realistlik olustiku kujutamine on tagasi,“ rääkis Vetik.



Mõistagi kasutatakse ka täna palju erinevaid filtreid ja neid vältima ei pea, kuid ebaloomuliku visuaali vältimiseks tasub neid natuke rahulikumaks muuta. Selleks tuleb lihtsalt avada filtri sätted ja nende intensiivsust madalamaks keerata.



Sama kehtib Vetiku sõnul ka muude pilditöötlusvõtete puhul, kus igasuguseid teravuse ja kontrasti nuppe ei tasu põhja keerata. Samuti tasub nutitelefoniga tehtud fotosid originaalist natukene heledamaks muuta, kuna kvaliteedi ja värviinfo säilitamiseks on nutitelefoni pildid mõnikord natuke tumedamad.



Aja pilt loodi



Vetiku sõnul on lisaks pilditöötlusele oluline mõelda ka kompositsiooni peale juba enne foto tegemist. Kui aga midagi on viltu jäänud, tasub seda töötluses sättida, et sõpradega saaks jagada kõige paremat tulemust.



„Professionaalsest kretinismist ärritab mind väga, kui horisondi, põranda ja muud arhitektuursed jooned jäävad natukene viltu ning need sätin ma töötluses paika. Kuna pildistan ennast või perekonda sageli telefoni lihtsalt kuhugile nõjatades ja hüüdes pildistamise aktiveerimiseks häälkäsklust, ei saa alati sellel momendil nii ilusat kompositsiooni kui tahaks. Siin tulebki töötlus appi,“ selgitas Vetik.



Kasuta nutitelefoni funktsioone



Viimaks soovitab Vetik tähelepanu pöörata erinevatele funktsioonidele, mis on piltide tuunimiseks seadmes juba tehasest tulles olemas. Näiteks on tänapäeval nutitelefonid läinud nii targaks, et fotole jäänud ebavajalikke objekte saab sealt tarkvara abil eemaldada.



„Hiljuti oli just olukord kus proovisin esmakordselt fotolt ebavajaliku objekti ära kaotada kasutades Samsungi telefonis olevat objekti eemaldamise lahendust. Tõmbasin puutepliiatsiga asjale jooned ümber ja tarkvara võttis selle lihtsalt pildi pealt maha,“ sõnas Vetik.