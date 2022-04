Pooled Lääne Elu lugejad ei värvinud mune

Lääne Elu küsis lihavõtete eel, millega lehelugejad plaanivad mune värvida.

Küsitlusele vastas 218 lugejat, kellest täpselt pooled ehk 109 vastasid, et ei plaanigi mune värvida.

Nendest, kes ütlesid, et värvivad mune, vastasid 59 ehk 27,06% kõigist vastanutest, et värvivad mune sibula koortega.

15 vastanut ütlesid, et värvivad mune poest ostetud värvidega, neli, et maalivad munadele ise mustreid ja neli, et värvivad mune erinevate taimedega.

27 küsitlusele vastanut ütlesid, et värvivad mune erinevatel viisidel.