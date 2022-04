Lääne Elu lugejad eelistavad Ukraina aitamiseks raha annetada

Lääne Elu küsis oma lugejatelt, mida on nad teinud Ukraina heaks. Küsitlusele vastas 1017 lugejat, kellest veidi alla poole ehk 457 vastas, et on Ukrainlaste abistamiseks raha annetanud.

98 vastanut ehk 9,64% vastanutest ütlesid, et eelistavad ostes Ukrainas toodetud kaupu. 54 vastajat ütlesid, et on asju annetanud, 14 vastanut pakuvad elamispinda ja kümme töötavad vabatahtlikena.

Enam kui kolmandik vastanutest 37,76% ehk 384 vastanut ütlesid, et ei ole Ukraina heaks midagi teinud.