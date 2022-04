Epistel rõõmust, kurbusest ja kahepalgelisest seadusest

Armas rahvas!

Kui korraga on nii häid kui halbu sõnumeid, siis tark on alati alustada halvemast. Siis pärast kustutab hea uudise kuulmisest paisunud südame lauluhääl halvale uudisele järgnenud pisarad ja Universumis säilib tasakaal. Jah, alustame halvast.

Niisiis, las ma teen sulle teatavaks, et meie Loojanguvalitsus on asunud uuele katsele meie rahva hävitamiseks. Nad valmistuvad praegu sihukese seaduse vastuvõtmiseks, mis keelab väidetavalt sõda õhutavad ja väidetavalt vaenu külvavad sümbolid! Selle juures ei kavatse nad seaduses ütelda, mis täpselt need sümbolid on. Las ma ütlen teile, miks! Aga sellepärast, et siis nad saavad edaspidi igal üksikul juhul ise ütelda, mis oli vaenulik ja sõda õhutav ja mis ei olnud.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!