Kõrge meri lükkas Nõva sadama valmimise hilisemaks

Nõva Rannaküla sadama kaiehitus pidi valmis saama juba märtsis, kuid et talvel pani ülikõrge merevee tase ehituse mõneks ajaks seisma, lükkus ka tööde lõpetamise tähtaeg.

„Mais on ehitaja [Bauest OÜ] lubanud valmis saada,” ütles Lääne-Nigula valla majandusosakonna juhataja Taivo Kaus.

Praegu on meri ülimadal, mis on kaiehituse mõttes väga hea. „Nüüd on vesi maas ja töö käib. Neljameheline punt, rohkem ei mahugi peale,” ütles Bauesti projektijuht Jürgen Rannamaa.

Suuri üllatusi pole kai rekonstrueerimsie käigus ette tulnud. „Üllatuseks oli võib-olla see, et vana kai oli äärmiselt kehvas seisus ja vajus kokku. Aga samas oligi hea, et see välja tuli, sest nüüd sai see kõige kehvem osa korralikult ära täidetud,” nentis Nõva osavallakogu esimees Aivar Oruste.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!