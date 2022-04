Haapsalu kutsehariduskeskuses tuleb eakate tervisepäev

TLÜ Haapsalu kolledži tervisejuhi eriala tudengid korraldavad 8. aprillil tervisepäeva eakatele.

„Eakate tervisepäeva teemad on liikumine, toitumine, vaimse tervise hoidmine ja hakkamasaamine,” ütles TLÜ Haapsalu kolledži tudeng ja üks korraldajatest Nele Sisas.

„Toitumisest räägivad eakatele tudengid, kes toitumise ja toidunõustamisega juba varem kokku puutunud,” ütles ta. Ka kohvipausidel ei pakuta tavapärast menüüd koogikestega, vaid tervisliku toitumise nõuannetest lähtuvaid suupisteid.

Monika Kumm tervisedenduse ja rehabilitatsiooni kompetentsikeskusest räägib eakatele ravimudast.

Ettekannete vahele on kavandatud sirutuspausid, mida juhendab personaaltreener ja samuti kolledži tudeng Allan Hallik.

Kolmest liikumisele pühendatud töötoast kaks õpetavad harjutusi kummilindiga, õpitoad on härradele ja prouadele eraldi. Kolmandas õpitoas õpetab lihtsad nippe ja harjutusi tasakaalu treenimiseks korraldaja Nele Sisas, kes on varem omandanud füsioterapeudi hariduse.

Erialainimeste seas tuntud vaimse tervise ekspert Merike Sisask Tallinna ülikoolist räägib eakate üksildusest ja tervisest.

„Prügiteema oli eakate ühenduse enda soov või palve. Ave Huugen keskkonnaametist räägib, kuidas osta ja valmistada toitu nii, et tekiks vähem jääke ja läheks vähem kaotsi. Juttu tuleb ka prügi sorteerimisest, mis on viimasel ajal aktuaalne,” lubas Sisas.

Eakate päeva sponsorid tutvustavad oma toodangut: toidulisandeid, kreeme, ürdisoolasid, idandamiseks mõeldud maheseemneid ja idandamisvarustust.

„Osalejaid on registreerunud ootamatult palju,” ütles Sisas. „Arvasime, et huvilisi võiks olla ligi 70, reedeks oli registreerunud aga juba 128 inimest,” rääkis ta. „Meil oleks hea ette teada, palju külalisi on oodata, sest oleme osalejatele ette valmistanud infovoldikud ning väikesed kingitused Invarult,” lisas ta.