Kanepi alustas võidukalt

Charlestoni WTA 500 tenniseturniiri avaringis kohtus Eesti teine reket Kaia Kanepi (WTA 57) USA mängija Shelby Rogersiga (WTA 44).

Matš kujunes äärmiselt tasavägiseks ja pikaks, kestes kolm tundi. Avasetis õnnestus Kanepil tõrjuda koguni seitse vastase settpalli, kuid lõpuks Rogers ikkagi võitis 7:6 (kiire lõppmäng 7:2).

Teises setis jäi Kanepi taha 4:5, kuid leidis endas jõudu sett endale kallutada 7:5. Kolmas sett tuli Kanepile juba pealtnäha kergemalt 6:2.

Võis aga märgata, kuidas ta mängu lõppedes üsna sügavalt ohkas, et lõpuks sai see pingutus otsa. Mängujärgselt ütles Kaia samuti, et väga raske mäng oli ja küll on hea, et kohe järgmisel päeval ei pea väljakule minema.

Järgmises ringis ehk 32 tugevama hulgas on Kanepi vastaseks 24aastane poolatar Magdalena Frech (WTA 87). Poolas kolmas reket on viimasel ajal head tennist näidanud ja kindlasti ei saa Kaial kerge olema.

Kanepi mängib järgmise matši kolmapäeva öösel vastu neljapäeva meie aja järgi varastel öötundidel.

Kanepi on USAs viibinud nüüd kuu aega jutti ja liivaväljakute hooaega alustas ta seega Charlestonis. Üldse on Kanepi osalenud tänavu neljal turniiril ja siiani on ta saavutanud kümnest mängust seitse võitu.