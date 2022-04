Bensiini-, hübriid- või elektriauto – mida teha, et sõit oleks tõepoolest säästlik?

Rekordtasemel kütuste hinnad panevad autojuhte üha enam pingutama kütusesäästu nimel, ent ökonoomsem sõit on kasulik ka keskkonnale, ükskõik millise jõuallikaga sõites. Mida võiks silmas pidada bensiini-, hübriid- või elektriauto omanik, kes soovib paagitäiega või ühe laadimisega kauem sõita?

„Paraku on olukord selline, et suurem osa autojuhtidest ei mõista tõelise ökosõidu põhimõtteid ega tea, millele ning mil moel autokütus sõidul reaalselt kulub. Kui juhi soov on liigelda võimalikult säästlikult, siis pole järskude kiirenduste, liigsete manöövrite ja äkiliste pidurdamiste vältimine sugugi ainuke, mida sõites meeles pidama peaks,” ütles sõidukipargi haldusega tegeleva Navireci turundusjuht Grete Jeltsov.

Gjensidige kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juhataja Maarika Mürk sõnab, et kõik algab auto tehnilisest seisukorrast – selleks, et sõiduk saaks töötada vastavalt võimetele, peab see olema regulaarselt hooldatud. „Probleemne sõiduk võib olla ebaefektiivne ja ohtlik nii juhile kui kaasliiklejatele ning remondivajaduse eiramine viib üldjuhul kulukate tagajärgedeni,” märkis ta.

Auto ökonoomsus sõltub ka jõuallika efektiivsusest – kui suurt osa kütusest saadavast energiast saab kasutada efektiivselt ära autoga liikumiseks. Huvitav fakt on, et suurem osa energiast läheb siiski raisku. Erinevate automarkide puhul varieeruvad näitajad suuresti, kuid tavapäraselt on diiselmootorite tõhusus ca 30% ja bensiinimootoritel vaid 20%. Hübriidajamiga sõidukite puhul jääb kasutegur 40% kanti.

Navirec on kokku pannud vastavalt auto jõuallikale erinevaid nippe, mis säästlikkust suurendavad. Siin need on:

Ökosõit bensiiniautoga

Tühikäik ei tähenda nullkulu, sest tühikäigul töötav mootor on tegelikult kütusega pidevalt varustatud. Seega on soovitatav hoo vähendamiseks kasutada pigem mootorit kui minna üle tühikäigule.

Külma mootori kütusetarbimine on teatavasti suurem kui soojal, kuid olenevalt sõiduki omadustest kulutab tühikäigul seisev sõiduk kütust 0,6–5,7 l/h. Seega on ootamise asemel mõistlik hoopis teele asuda, vältides enne soojenemist järske kiirendusi ning väga kõrgeid mootoripöördeid.

Madalad mootoripöörded ei tasu võtta eesmärgiks kogu sõidu vältel. Juhi eesmärk peaks olema hoida optimaalset mootori pöörlemiskiirust, mis on autode puhul erinev ja mis on märgitud auto käsiraamatus. Enamik bensiinimootoritest töötab 2000–3000 pööret minutis, diiselmootorid aga 1500–2000 p/min.

Kõrgekvaliteetne kütus võib tunduda igal juhul parim valik, kuid kõrgema oktaaniarvuga bensiini kasutegurid tulevad välja vaid siis, kui auto oskab neid ära kasutada. Autotootja poolt soovitatav kütus on märgitud sõiduki käsiraamatus ja mõningate autode puhul ka kütuseluugile.

Ökosõit hübriidautoga

Moodsamad hübriidsõidukid jagavad soovitusi sõidustiili parandamiseks teabeekraanil (ing k “hybrid information display”). Järgides kuvatud nõuandeid, saab juht oma sõidustiili reguleerida ja pikemalt elektri jõul sõita.

Varajane ja sujuv pidurdamine enne peatumist võimaldab autol genereerida rohkem energiat ja sõita pikemalt elektrirežiimis.

Linnaliikluses (kus on palju startimist ja peatumist) ei soovitata manuaalkäigukastiga autot hoida seismisel neutraalkäigul (N-asendis), kuna see ei võimalda sõidukil energiat genereerida ja tühjendab hübriidakut.

Sõidurežiimidest tuleks eelistada EV või ECO režiimi. Esimene julgustab autot sõitma elektriga, teine vähendab maanteel kliimaseadme võimsust ja summutab kiirendust.

Arvestada tuleb, et hübriidautod on kõige kuluefektiivsemad sooja ilmaga (talvel kasutatakse rohkem ka erinevaid lisavidinaid nagu rooli- ja istmesoojendus, klaasipuhastid jms, mis suurendavad elektrikasutust veelgi).

Ökosõit elektriautoga: