Poolsada sõja jalust pääsenud last läks Läänemaal kooli

Iga hommik toob Läänemaa koolidesse üha uusi Ukraina sõja jalust pääsenud lapsi, kes tulevad koos õdede-vendade ja sõpradega, et meil haridusteed jätkata.

Reede hommikul käis Haapsalu algkoolis inglise keele tund. Tund nagu tund ikka, ainult selle vahega, et õpetaja Erko Grents suhtles lastega paberilehtede abil, kus olid kirjas ingliskeelsed laused ukrainakeelsete vastetega. Ukraina keelt Grents ei mõista, vene keelt oskab natuke – tšut-tšut, nagu ütles 11aastane Alica.

Kiievist koos vanaema ja noorema õe ning vennaga põgenenud 11aastane Alica on südi tüdruk, asjalik ja tõsine nagu täiskasvanu. 24. veebruarist rääkides tüdruku hääl muutub. Alica kirjeldab, kuidas 24. veebruari hommikul kell viis tuli kiiruga pakkida hädapärased asjad ja minna varjendisse. Kiievit pommitati. „See oli väga hirmus,” ütles Alica. Sama kare on Alica hääl ka siis, kui ta räägib Ukrainast. „Muidugi me igatseme Ukraina järele,” ütles ta. „Aga see pole nii hull, kui sul on vend ja õde.”

