Neeme Väli: Ukrainas ei sõdi riik, vaid rahvas

Nõval elav kindralmajor reservis Neeme Väli peab Ukraina sõja puhul kõige tähtsamaks, et ukrainlased vastu peaks.

Kui palju te jälgite sõjauudiseid Ukrainast? Kas vaatate igal hommikul olukorra üle?

Sisuliselt küll, aga uudiseid peab jälgima päev läbi ja nii, et paralleelselt on lahti mitu allikat. On selge, et Venemaa poolelt tulev info ei ole usaldusväärne, aga ka oma maa ja riigi eest võitlevate ukrainlaste avaldatud numbreid tuleb võtta mööndusega. Tasub allikaid võrrelda, tõde on kusagil vahepeal.

Kas nõustute ütlemisega, et Ukraina sõda on senistest sõdadest kõige dokumenteeritum?

Seda sõda võib sisuliselt vaadata ju live’is – videoklipid laetakse üles reaalajas. Aga peab olema kriitiline ja vaatama, kust mingi info pärit on ja kas ka muud allikad seda infot enam-vähem kinnitavad. On olnud näiteid, kus ka meie prominendid on levitanud mingeid naljakaid uudiseid, mis pole osutunud tõeks.

Tooge mõni näide.

Mõni aeg tagasi lasti välja uudis, kus väidetavalt kindel allikas oli lekitanud kirjelduse kusagil Putini juures punkris toimunud Putini lähiringi kohtumisest. Seal on aga loogikaviga. Kui ma oleksin Ukraina luuraja ja mul oleks allikaks sellel koosolekul viibinud inimene, siis palju on neid, kes pääsevad Putini juurde koosolekule? Neid on loetud arv ja kui sul on allikas siseringis, ei lekitata iialgi sellist infot, sest see allikas võetakse kohe maha. Pead kaitsma oma allikaid.

Millisel riigil on kõige parema

