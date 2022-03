Kooliliiga võrkpallikarikad teenisid Oru ja Noarootsi

Võrkpalli kooliliiga parimad selgitati Läänemaal välja 13. korda. Sel õppeaastal triumfeerisid Oru tüdrukud ja Noarootsi poisid.

Kahel võistluspäeval peeti maha 12 põnevat võrkpallimatši. Tütarlaste turniiri lõpetas täiseduga Oru, kellele järgnes Noarootsi. Kolmanda koha tasavägises lahingus võitis Haapsalu mõlemas geimis minimaalse vahega Ridalat.

Poiste arvestuses säras Noarootsi, võites turniiri. Tihe rebimine käis hõbe- ja pronksmedalile. Päeva lõpuks noppis teise koha punktid Haapsalu, jättes Oru kolmandaks ja Palivere neljandaks.

Tüdrukute arvestuses on viimased 12 aastat käinud duell Oru ja Noarootsi vahel – mõlemad koolid on turniiri võitnud kuuel korral. Poiste turniiril on Oru triumfeerinud neljal, Noarootsi kolmel, Kullamaa kahel korral. Võidurõõmu on tunda saanud ka Nõva, Virtsu, Haapsalu Wiedemanni gümnaasium ja Haapsalu põhikool.

Põhja-regioonis, kuhu kuulub Tallinn, Harjumaa, Raplamaa, Läänemaa ja Hiiumaa, on nii Oru kui Noarootsi kahel korral esikolmikusse tulnud. Vabariiklik esikoht on ette näidata Noarootsi tüdrukutel ja Põhja-regiooni võidukarikas Oru poistel (Eesti 5. koht).

Tüdrukute turniiri paremusjärjestus

I Oru kool: Kirke Kuusk, Karen Loorens, Carola Liik, Anniken Tammemets, Akneliina Luur, Kirke Villakov, Kertu Villakov, Eliise Loorens, Carmen Rae, õp Renno Silde.

II Noarootsi kool: Mariel Ööpik, Emilia Liias, Anna-Liisa Lubnin, Marilin Ööpik, Angela Tamela, Melissa Runstük, Adele Paalvelt, Gerle Valtri, õp Silver Schönberg.

III Haapsalu põhikool: Helena Hallik, Marite Hallik, Marta Kirjutus, Madli Laasik, Lisete Mikk, Mariliis Tute, Johanna Lauri, juhendaja Greete Tikerpuu.

IV Ridala põhikool: Kai Kurisman, Mailii Jõeleht, Mia Eliisa Maripuu, Klarissa Linnam, Rihanna Kruusmann, Helin-Mari Maripuu; Janeli Eilpuu, Angelica Karu, õp Pille Raudsepp.

Poiste turniiri paremusjärjestus

I Noarootsi kool: Raian Hanni, Tristan Liias, Robin Merisalu, Sander Kaur, Gregor Trave, Georg Daaniel Peärnberg, Egert Trave, Kerdo Kärpp, õpetaja Silver Schönberg.

II Haapsalu põhikool: Ralf Latik, Oliver Mark, Arti Viispert, Kert Markus Vare, Rauno Laksberg, Norbert Noot, Patrik Rainer Kaljula, Karl Kikas, Karl Robert Masing, saatja õpetaja Maritta Mark.

III Oru kool: Hugo Bert Muru, Robert Kreek, Robert Suslov, Mats Naar, Kaur Nellis, Ken Keiro Silde, Gregor Kaasen, Kirke Villakov, õp Renno Silde.

IV Palivere põhikool: Kristo Söderholm, Markus Roomet, Hayden Kiršner, Henrik Eilpuu, Anna-Liisa Ojaste, Berit Aasa, juhendaja Riina Kopti.