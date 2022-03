Naiskodukaitse Lääne ringkond taasasutab jaoskonna Vormsi saarel

Kolmapäeval, 16. märtsil taasasutatakse Hullo külas Vormsi rahvamajas Naiskodukaitse Vormsi jaoskond.

Taasasutajatel on põhjust topelt rõõmustada, luuakse järjepidevus samal kuupäeval, 16. märtsil 1934 loodud Vormsi jaoskonnaga.

Kui veel aasta tagasi oli Vormsi saarel üks naiskodukaitsja, siis peagi lisandus teine ja novembrikuus toimunud Naiskodukaitse tutvumisõhtul täitsid avaldused veel kaks Vormsi naist. Uued liitujad kutsusid teisi juurde ja tänaseks on saarel juba üksteist naiskodukaitsjat.

„Vormsi naiste initsiatiiv teeb rõõmu,“ sõnas Naiskodukaitse Lääne ringkonna esinaine Veronika Isberg. „Võiks arvata, et saarel elades on nagunii igal perel oma varud kogutud ja ollakse rohkem valmis kui kusagil mujal hakkama saama näiteks ilma elektrita, siis seda kriisiolukorras ise hakkama saamise ning abi andmise oskust ja teadmist, mida Naiskodukaitse pakub, vaja ei olegi. Tegelik olukord näitab, et saare naised peavad vajalikuks turvalisema kogukonna nimel naiskodukaitsjatena koonduda, et anda ühine panus Naiskodukaitsest saadavate teadmiste ja oskustega,“ lisas Isberg.

Naiskodukaitse on Kaitseliidu naisorganisatsioon, mis annab oma panuse riigikaitsesse ja ühiskonna turvalisemaks muutmisse. Naiskodukaitses on oma koha leidnud üle 2700 naise üle Eesti.