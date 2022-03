Matsalu hallhaigrud jõudsid kohale

Matsalu hallhaigrukoloonia esimesed asukad on kohal ja koloonia täieneb iga päevaga.

Bioloog Marje Loide luges Matsalu mõisa ees tiigi ääres 26. veebruaril kokku 21 hallhaigrut. „Oli kaks, siis üheksa, siis juba 21,” ütles Loide Lääne Elule. „Istusid kuuse otsas reas, kaelad õieli loojangu poole.” Loide sõnul mõjusid kuldses õhtuvalguses haigrud muinasjuttudest pärit tulilindudena. „Täitsa müstiline vaatepilt,” märkis Loide.

Hallhaigrud on pesitsenud Matsalu mõisa tiigi kaldal aastakümneid. „Mullu oli seal oma 30 pesatäit rahvast,” ütles Loide. Viimastel aastatel on nendega liitunud ka hõbehaigrud, aga nemad veel kohale jõudnud ei ole. Hallhaigrutelegi oli märtsis saabunud külm halvaks üllatuseks – tiik ja laht on jääkaane all. „Eks neil tule lennata Kasari jõele kala püüdma, sest tiigist veel kokre nokka ei saa,” ütles Loide.