Keeletark: apelsini lumi

Aasta viimane nädal on olnud lumine. Kuidas on aga lood apelsini lumega?

Apelsini lumi kõlab igal juhul väga eksootiliselt. Vanades kokaraamatutes on teinekord lihtsalt erinevaid roogasid põnevalt nimetatud. Lumemoosist ehk vahukoorest on varemalt juttu olnud. Apelsini lumi on samuti magustoit ja esineb Jaan Koori 20. sajandi alguses ilmunud kokaraamatus.

Nimelt on apelsini lumi apelsinimahlast ja vahukoorest tehtud kreem, mida enne maiustamist hoitakse külmas. Vedelikku, mis järele jääb, kasutatakse soustina ehk mesijääna. Apelsini lund söödi näiteks vahvlitega.

Muide, samas kokaraamatus on ka Gröönimaa lumi (kreem munavalgest).