Epeenaiskonna kulla auks annab Omniva välja postmargi

Olümpiasangarite võidu jäädvustamiseks annab AS Eesti Post täna, 29.detsembril välja postmargiploki. Lisaks margiplokile ilmub traditsiooniliselt ka esimese päeva ümbrik (FDC) ja infokaart. Esimese päeva tempel on kasutusel Toompea postkontoris.

AS Eesti Posti juhatuse esimees Mart Mägi sõnul on olümpiavõitjate tunnustamiseks postmargi välja andmine ilus ja pikaaegne traditsioon. „Epeenaiskonna postmark on järjekorras juba kaheksas olümpiavõitjatele pühendatud postmark. Epeenaiskonna kullaheitlusele elati kaasa üle maailma. Võidetud kuld ühendas meid ja viis Eesti taaskord positiivses mõttes maailmakaardile,“ lisas Mägi.

Ka EOK president Urmas Sõõrumaal on hea meel, et Eesti kuldse epeenaiskonna auks postmark välja anti. „13-aastase ootamise järel saime tänu epeenaiskonna triumfile juurde neli sarmikat olümpiavõitjat, kes aitavad luua Eesti riigi kuvandit. See postmark aitab talletada olümpialiikumise ajalugu ja olümpiaemotsiooni,“ ütles Sõõrumaa.

Eesti epeenaiskond koosseisus Katrina Lehis, Erika Kirpu, Julia Beljajeva ja Irina Embrich võitis Tokyo olümpiamängudel kuldmedali, alistades finaalis Lõuna-Korea 36:32. Lisaks kuldmedalitele sai Eesti epeenaiskond veel suure tunnustuse osaliseks. Maailma olümpiakomiteede ühenduse (ANOC) poolt valiti nad Tokyo suveolümpiamängude parimaks naiskonnaks, mille liikmed võistlesid ka individuaalturniiril. Auhind pälviti „erakordse võistkonnavaimu näitamise eest“.

Epeenaiskonna margiploki on kujundanud kunstnik Indrek Ilves ning see trükiti trükikojas Vaba Maa. Trükiarv on 10 000 tükki ning selle nominaal on 5,90€. Lisaks margiplokile ilmub traditsiooniliselt ka esimese päeva ümbrik (FDC) ja infokaart ning esimese päeva tempel on kasutusel Toompea postkontoris. Margiplokk koos teiste toodetega on tänasest müügil Omniva e-poes, postkontorites üle Eesti ja seda saab soetada ka täna õhtul toimuval „Spordiaasta Tähed 2021” galalt.