LOETUIMAD LOOD 2021: Haapsalus sõitis auto Väikesesse viiki

Lääne Elu avaldab uuesti 2021. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 22. jaanuaril ilmunud lugu „Haapsalus sõitis auto Väikesesse viiki”.

Reede õhtul oli Haapsalus liiklusõnnetus, kus juhitavuse kaotanud BMW sõitis otsapidi Väikesesse viiki. Inimesed pääsesid autost välja ja keegi viga ei saanud.

Jälgede järgi on näha, et auto on tulnud mööda Lahe tänavat linna poolt, sõitnud üle haljasala ja sõitnud enne Väikese-Viigi tänavat vette.

Õnnetuse asjaolud ja ka see, mitu inimest autos oli, on politseipatrulli sõnul täpsustamisel.